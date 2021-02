Rohde & Schwarz Cybersecurity annonce un partenariat avec Exclusive Networks

février 2021 par Marc Jacob

Rohde & Schwarz Cybersecurity annonce un nouveau partenariat de distribution avec Exclusive Networks, distributeur à valeur ajoutée (VAD) et spécialiste mondial de la cybersécurité et des solutions de cloud computing. La mission commune des deux sociétés est de développer et d’accélérer le marché des revendeurs en produits de cybersécurité pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest, à l’exclusion de la Tunisie.

"Nous sommes heureux d’annoncer ce partenariat et, grâce à l’expertise de longue date de notre partenaire en tant que distributeur, nous sommes impatients à l’idée d’étendre notre réseau de revendeurs en Afrique de l’Ouest et du Nord et ainsi renforcer le marché de la sécurité informatique", précise Stéphane de Saint Albin, Président de Rohde & Schwarz Cybersecurity SAS.

"Avec notre modèle two-tier et le nouveau programme de partenariat, nous espérons inspirer de nouveaux revendeurs en Afrique de l’Ouest et du Nord pour nos produits comprenant des solutions de sécurité des données pour les environnements cloud, une sécurité renforcée pour les sites web, les applications web et les services web ainsi que le chiffrage réseaux et la sécurité des terminaux", ajoute Gilles d’Arpa, Vice-Président, Application & Cloud Security, Rohde & Schwarz Cybersecurity SAS.