Rohde & Schwarz Cybersecurity développe un partenariat stratégique avec le groupe Hisi

juillet 2020 par Marc Jacob

Le groupe Hisi est un cloud provider et data business solution, expert de la donnée, de sa protection, de son stockage et de sa pérennité. Ce groupe est le fruit du rapprochement des sociétés Hisi, Exdexar, NetStreams et ARSystèmes. Avec 115 collaborateurs, le groupe Hisi maille l’ensemble du territoire avec une présence à Nantes, Paris, Lyon et Toulouse. Il dispose d’une expertise forte en infogérance et intégration.

Avec ce partenariat, Rohde & Schwarz Cybersecurity collabore avec le groupe Hisi qui répond à ses besoins en matière d’expertise technique, d’hébergement cloud, d’intégration et de mise en œuvre de solution. Rohde & Schwarz Cybersecurity recherchait également un partenaire capable de déployer des solutions cloud on premium sur un cloud souverain. Le groupe Hisi dispose de 5 data centers localisés en France ce qui est un gage de sécurité et de souveraineté.

Le groupe Hisi dispose d’une équipe dédiée et certifiée sur les solutions R&S®Web Application Firewall et R&S®Cloud Protector de Rohde & Schwarz Cybersecurity et qui maîtriser l’éventail des solutions proposées par le spécialiste de la sécurité notamment sur le Cloud. Formée et certifiée, cette équipe collabore de manière étroite avec Rohde & Schwarz Cybersecurity.