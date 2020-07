Rohde & Schwarz Cybersecurity participe aux projets de chiffrement de nouvelle génération

juillet 2020 par Marc Jacob

Dans les sociétés de l’information modernes, les réseaux de communication sécurisés ont le statut d’infrastructure critique. Les cyber-attaques se multiplient ciblant les entreprises, les institutions et les autorités publiques et même les particuliers. Les progrès technologiques dans le développement des ordinateurs quantiques ouvrent de nouvelles voies pour la transmission des données. Les ordinateurs du futur seront probablement capables de briser les procédures cryptographiques asymétriques actuelles et de mettre en péril la sécurité du trafic de données. Pour maintenir une norme de sécurité élevée, des recherches sont actuellement menées à la fois sur la cryptographie post-quantique et sur l’échange de clés quantiques.

Pour stimuler la recherche sur le chiffrement du futur, l’expert en sécurité informatique Rohde & Schwarz Cybersecurity met son expertise et son expérience dans la construction et la mise en œuvre de dispositifs et de systèmes sécurisés au service de nombreux projets de recherche. Le projet HQS (Hardware-based Quantum Security) devrait se poursuivre jusqu’au milieu de l’année 2020. L’objectif est de développer du matériel pour la cryptographie quantique et de mettre en œuvre des communications hautement sécurisées basées sur ce matériel. La communication par fibres optiques et par voie aérienne fait l’objet de recherches. Outre la cybersécurité de Rohde & Schwarz, l’université Ludwig-Maximilian de Munich et l’Institut Max Planck pour la physique de la lumière sont aussi impliqués.

La cybersécurité de Rohde & Schwarz fait également partie du projet européen OPENQKD, qui vise à renforcer la position de leader mondial de l’Europe en matière de capacités de communication quantique. L’objectif de ce projet est l’intégration de solutions dans le paysage numérique européen sur une large base et la création de plusieurs bancs d’essai QKD ouverts tout comme des démonstrateurs plus petits destinés à présenter les fonctionnalités du réseau et les cas d’utilisation aux utilisateurs finaux potentiels et aux parties prenantes concernées. Font également partie de ce grand projet européen, le développement d’un écosystème d’innovation et de formation ainsi que l’aide au développement de chaînes d’approvisionnement en technologies et solutions pour les technologies et services de communication quantique.

Lancé en novembre 2019, le projet QuNET, construit un réseau pilote pour la communication quantique en Allemagne, qui servira à rendre la transmission de données inviolable. Dans un premier temps, ce réseau est destiné à la communication entre les autorités fédérales. Rohde & Schwarz Cybersecurity participe au projet financé par le BMBF en tant que membre du conseil consultatif aux côtés de la Fraunhofer-Gesellschaft, de la Max Planck Society et du Centre aérospatial allemand.