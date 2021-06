RockYou2021 : McAfee explique pourquoi et comment avoir des mots de passe robustes

juin 2021 par McAfee

Le 8 juin 2021, le Dark Web persiste et signe avec la plus grosse fuite de mots de passe : en effet, plus de 8 milliards de mots de passe ont été publiés sur une plateforme de hackers, le tout compilé au sein d’un unique fichier nommé RockYou2021. Exfiltrer des millions de mots de passe deviendrait presque monnaie courante pour les cybercriminels. Conséquemment, cette fuite de mots de passe record met en lumière un point non négligeable : de nombreuses attaques en ligne se profileraient dans les semaines et mois à venir. Ces piratages concernent tout utilisateur d’Internet mais ne doivent pas être une fatalité. Pour rester protégé en ligne, McAfee insuffle quelques conseils de sécurité.

C’est dans ce contexte que Jérôme Duffau, Head of Global Consumer chez McAfee France, a tenu à commenter cette actualité :

« En matière de sécurité en ligne, la protection des mots de passe n’a jamais été aussi importante qu’aujourd’hui. En un an seulement, on a observé une augmentation massive de l’activité en ligne, due à la pandémie qui a contraint de nombreux Français à effectuer leurs activités quotidiennes, comme le shopping et les opérations bancaires, en ligne.

Les mots de passe constituent un élément clé de notre vie numérique car ils sont indispensables pour accéder à une multitude de plateformes, de comptes et d’appareils en ligne. Cependant, on a vite tendance à les considérer comme acquis et à oublier les principes de base de la protection des mots de passe dans nos vies bien remplies.

Les mots de passe contenant des informations personnelles, telles que votre nom ou celui de votre animal de compagnie, peuvent être facilement devinés. Cela est d’autant plus vrai lorsque nous partageons de nombreuses informations personnelles en ligne, ce qui permet aux criminels de deviner plus facilement votre mot de passe.

McAfee recommande de changer vos mots de passe au moins tous les trois mois. De cette manière, si un mot de passe a été partagé ou compromis, la sécurité de vos informations en ligne a plus de chances d’être préservée grâce à ce changement.

Ce fichier RockYou2021 permet une fois de plus de rappeler aux consommateurs l’importance de la sécurité des mots de passe. »

McAfee a tenu à partager quelques conseils pour créer des mots de passe sécurisés :

• Partage de mot de passe. Les mots de passe ne doivent jamais être partagés avec autrui, même avec des proches ou des amis de confiance. Le partage d’un mot de passe pourrait faire tomber des informations personnelles essentielles entre les mains de personnes mal intentionnées. Plus important encore, il ne faut jamais partager son mot de passe avec d’autres personnes par texto, par e-mail ou par tout autre canal de communication en ligne. McAfee conseille de ne jamais divulguer ces informations et encourage les consommateurs à garder tous leurs mots de passe secret.

• Opter pour un mot de passe impersonnel. Les mots de passe qui contiennent des informations personnelles, comme le nom, l’adresse ou le nom de l’animal de compagnie de l’utilisateur, sont plus faciles à deviner. Mais il est tout à fait possible d’utiliser des préférences personnelles qui ne sont pas très connues pour créer des phrases de passe (ou passphrases) complexes.

• Ne jamais réutiliser les mots de passe. Lorsque les consommateurs réutilisent des mots de passes et que ces derniers sont compromis, les acteurs malveillants peuvent potentiellement les utiliser pour accéder à d’autres comptes. Une pratique devenue encore plus risquée ces dernières années, en raison du nombre élevé de violations de données dans les entreprises. Avec un seul piratage, les cybercriminels peuvent mettre la main sur des milliers de mots de passe, qu’ils peuvent ensuite utiliser pour essayer d’accéder à plusieurs comptes.

• Utiliser un gestionnaire de mots de passe. Pour les utilisateurs ayant du mal à créer et gérer des mots de passes complexes il est préférable de faire appel à un gestionnaire de mots de passe. Il s’agit de logiciels capables de créer des mots de passe aléatoires et complexes pour chacun des comptes, et de les stocker en toute sécurité. Ainsi, il n’est pas nécessaire de se souvenir de ses mots de passe : il suffit de se fier au gestionnaire de mots de passe pour les saisir en cas de besoin.

• Utiliser l’authentification multifactorielle. Cette fonctionnalité permet de vérifier deux fois l’authenticité des utilisateurs numériques et d’ajouter une couche de sécurité supplémentaire pour protéger les données et informations personnelles.