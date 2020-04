Robert Youngjohns devient président du conseil d’administration d’ABBYY

avril 2020 par Marc Jacob

ABBYY nomme Robert Youngjohns au poste de président de son conseil d’administration. Dans le cadre de ses fonctions, il collaborera étroitement avec le CEO et la gouvernance d’ABBYY pour définir et implémenter la stratégie de croissance de l’entreprise à l’échelle mondiale.

Basé dans la Silicon Valley, Robert Youngjohns était auparavant vice-président exécutif et directeur général de HP Software chez Hewlett Packard Enterprise. Chez HPE, il a joué un rôle déterminant dans la fusion à 9 milliards de dollars de HPE avec Micro Focus dont il était membre du conseil exécutif. Avant cela, Robert Youngjohns était président de Microsoft Amérique du Nord. Par ailleurs, il a occupé des postes de direction chez Callidus Cloud, Sun Microsystems et IBM. Actuellement, Robert siège au conseil d’administration d’un certain nombre d’entreprises technologiques en forte croissance dans le secteur technologique. Robert est titulaire d’une maîtrise avec mention en physique et en philosophie obtenue à l’université d’Oxford.

ABBYY a réalisé une croissance annuelle à 2 chiffres pour la 3ème année consécutive en 2019. Un tiers des entreprises du Fortune 500 dans les secteurs de la finance, de l’assurance, du transport, de la santé et autres s’appuient sur les solutions d’ABBYY. La plateforme d’intelligence digitale de l’entreprise a pour vocation de répondre de manière unique aux défis les plus importants rencontrés par les entreprises internationales. L’objectif est de leur permettre de maximiser leurs résultats dans les domaines qui comptent le plus : l’expérience client, la compétitivité, la transparence et la mise en conformité.

Robert Youngjohns remplace David Yang, fondateur d’ABBYY qui a choisi de quitter son rôle de président pour consacrer davantage de temps à de nouvelles entreprises. David Yang continuera à siéger au conseil d’administration d’ABBYY.