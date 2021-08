Riverbed lance une nouvelle communauté Open-Forum pour servir les NetOps, SecOps et les professionnels de l’informatique

août 2021 par Marc Jacob

Riverbed annonce le lancement de Riverbed Community, où les clients, les collègues et les pairs viennent se connecter pour partager leurs points de vue sur la visibilité, les performances et la sécurité des réseaux, des applications et des utilisateurs finaux, et les questions d’actualité qui touchent le secteur informatique, ainsi que les expériences partagées avec les produits et les solutions Riverbed. Fondée sur l’esprit de collaboration des professionnels de la technologie et accessible à tous, la communauté Riverbed repose sur un dialogue ouvert dans lequel ils peuvent poser des questions et y répondre, partager leurs idées et apprendre les uns des autres.

La communauté Riverbed est un environnement multimédia dans lequel les employés de Riverbed, les partenaires, les membres de la communauté et les influenceurs du secteur, appelés ambassadeurs Riverbed, peuvent créer du contenu, partager des vidéos, des podcasts et des articles de blog, et participer à des discussions techniques. L’objectif est d’élever l’expertise de tous les membres de la communauté, de partager des idées et de développer des relations qui perdurent en dehors du centre de données. La communauté est ouverte à tous et il n’y a pas de conditions préalables pour y adhérer.

Programme Ambassadeurs Riverbed

Pour soutenir ce lancement, Riverbed lance le nouveau programme d’ambassadeurs Riverbed, un programme sur invitation uniquement qui offre une plateforme aux technologues reconnus dans le secteur pour partager leur expertise, discuter des nouveaux développements de l’industrie et se plonger dans les questions actuelles et critiques de la technologie informatique d’entreprise. Les ambassadeurs bénéficient d’avantages particuliers, notamment d’un compte de démonstration en ligne pour tester et évaluer les solutions de visibilité et de performance de Riverbed dans un laboratoire virtuel, d’un bon de formation et d’examen virtuel, d’expériences améliorées lors de la conférence des utilisateurs de Riverbed et de la possibilité de participer aux podcasts de la communauté Riverbed en tant qu’invité spécial.