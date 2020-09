Riverbed lance un accélérateur pour Office 365®, Teams®, Dynamic CRM® et Stream® de Microsoft™

septembre 2020 par Marc Jacob

Riverbed annonce ce jour ajouter de nouvelles offres cloud à son arsenal de solutions d’accélération applicative, toutes conçues pour aider à fournir aux utilisateurs une expérience grandement accélérée et cohérente sur les principales applications collaboratives, de productivité et de streaming vidéo de Microsoft. Alors que les entreprises accordent davantage de flexibilité à leurs employés pour travailler à tout endroit, les organisations peuvent utiliser les offres SaaS souples de Riverbed afin d’optimiser la performance et la productivité sur les principales applications SaaS depuis de multiples sites et pour les utilisateurs distants, quels que soient l’endroit, la bande passante ou la latence.

Riverbed SaaS Accelerator renforce la performance de Microsoft Teams et Stream

Avec la sortie de SaaS Accelerator (disponible au troisième trimestre 2020), les événements en direct et les vidéos à la demande dans Microsoft Teams et Stream vont bénéficier d’un nouveau support qui assure une performance accrue et une expérience optimale pour les utilisateurs de tous les bureaux, quel que soit le terminal d’accès à la vidéo. Microsoft connait une croissance exponentielle des applications collaboratives et vidéo : Teams a enregistré plus de 200 millions de participants à des visioconférences sur une seule journée et compte plus de 75 millions d’utilisateurs actifs quotidiens, alors que deux tiers des utilisateurs ont partagé, collaboré ou utilisé des fichiers depuis Teams (selon les résultats communiqués par Microsoft en avril 2020). SaaS Accelerator supprime le casse-tête du réseau lié aux difficultés inhérentes aux communications vidéo en entreprise grâce à un SD-eCDN adapté à la grande entreprise, qui peut être déployé en quelques minutes, réduit jusqu’à 99 pourcents les données vidéo des réseaux de l’entreprise et améliore ainsi l’expérience générale des utilisateurs. SaaS Accelerator Manager (SAM) fournit aux équipes réseau et aux organisateurs d’événements des analyses complètes, incluant les économies de bande passante, la qualité de l’expérience, la portée, la durée d’usage et d’autres éléments.

Riverbed SaaS Accelerator, service entièrement basé sur le cloud, permet aux entreprises d’atteindre une performance et une expérience des utilisateurs rapides et stables, alors que la demande en applications SaaS professionnelles toujours disponibles ne cesse d’augmenter. Le service se met dorénavant à l’échelle pour répondre aux besoins des plus grandes entreprises dans le monde et prendre en charge 50 000 utilisateurs simultanés par application accélérée. Outre ce support nouveau de Microsoft Teams et Stream, SaaS Accelerator prend maintenant aussi en charge Microsoft Dynamics CRM et continue d’accélérer et de multiplier jusqu’à dix la performance d’autres applications collaboratives majeures pour les entreprises – notamment les applications Microsoft O365-SharePoint, Exchange, Office WebApps, Salesforce, ServiceNow, Box et Veeva. Le service s’intègre de plus à tout client Riverbed ou terminal de succursale pour les employés mobiles et en bureau distant. Enfin, des tests en laboratoire et en situation réelle ont également montré une réduction permanente des données, jusqu’à 99 pourcents pour le partage de fichiers à l’échelle mondiale avec des applications Microsoft telles que SharePoint et OneDrive, afin de maximiser l’efficacité du réseau.

Riverbed Accelerator pour O365 – Une offre SaaS fluide, qui rend O365 instantanément plus performant

Le nouveau Riverbed Accelerator for O365 est le premier service cloud de bout en bout qui optimise la performance de Microsoft O365 pour les équipes dynamiques et internationales. Il peut être déployé instantanément, sans matériel ni terminal. Cette offre SaaS sans friction intègre l’accélération de SharePoint, OneDrive et Office WebApps sur client mobile pour les équipes chargées des applications d’entreprise et des services aux utilisateurs finaux qui font un usage intensif de Microsoft O365 pour partager des fichiers entre collaborateurs mobiles. Solution simple et évolutive, elle peut être déployée instantanément partout dans le monde.

La performance de SaaS Accelerator validée par le cabinet d’analystes ESG

Le cabinet d’analystes ESG a récemment validé la performance de SaaS Accelerator dans son rapport publié en juin 2020 en testant la solution à treize endroits dans le monde. Selon ce rapport d’ESG, les transferts de fichiers qui prenaient auparavant plusieurs minutes se sont réduits à quelques secondes avec des baisses de délai de transfert de fichiers allant de 79 pourcents à Londres à 89 pourcents à Dubai, 73 pourcents à New Delhi, 89 pourcents à Tokyo et en moyenne, 79 pourcents dans cinq villes testées d’une côte à l’autre aux États-Unis. Le rapport indique une réduction des données incroyablement uniforme entre tous les sites testés dans le monde, qui avoisine en moyenne 81 pourcents. ESG conclut que les organisations qui utilisent les solutions d’accélération applicative de Riverbed peuvent économiser des dizaines de milliers d’heures par an, ce qui revient à des millions de dollars d’économies en productivité.

Les services d’accélération applicative de Riverbed

Les solutions d’accélération et d’applications de Riverbed font partie de la plateforme de performance des applications et des réseaux de l’entreprise. Cette plateforme permet aux organisations de maximiser la performance et la visibilité de leurs réseaux et applications. Ces solutions incluent le nouveau service Riverbed Accelerator for O365, le service flexible Accelerator, ainsi que les offres Client Accelerator et Cloud Accelerator. SaaS Accelerator est une solution cloud dédiée, conçue pour assurer une performance uniforme des applications d’entreprise phares telles que Microsoft O365, Salesforce, ServiceNow, Box. Cette solution apporte dorénavant un support aux événements en direct et aux vidéos à la demande dans Microsoft Teams avec un e-CDN intégré, à Dynamics CRM, entre autres, et assure une performance multipliée par dix en moyenne. Riverbed Client Accelerator (auparavant appelé SteelHead Mobile) offre une accélération de pointe des applications des travailleurs mobiles, où qu’ils se trouvent, et élimine l’imprévisibilité des conditions dynamiques du réseau qui entravent les performances.