Riverbed annonce de nouvelles fonctionnalités en matière d’efficacité énergétique dans Alluvio Aternity

septembre 2023 par Marc Jacob

Riverbed annonce de nouvelles fonctionnalités en matière d’efficacité énergétique dans sa solution de gestion de l’expérience numérique (DEM), Alluvio Aternity. Disponible dans le courant du mois, Aternity comprendra des tableaux de bord prédéfinis qui fourniront aux responsables informatiques et aux employés des informations sur l’impact environnemental de l’utilisation des appareils de l’entreprise. Associée à l’automatisation et aux capacités d’analyse d’Aternity Sentiment, la solution soutient les initiatives de développement durable, la sensibilisation à l’efficacité énergétique et les exigences en matière de rapports, tout en contribuant à réduire les coûts associés à la consommation d’énergie qui peut être évitable.

Aternity collecte et met en corrélation des données granulaires sur les performances réelles des utilisateurs finaux à partir de toutes les applications et de tous les appareils, et les traduit en informations exploitables sur les questions environnementales afin de réduire les émissions de carbone. Grâce à la nouvelle offre en matière d’efficacité énergétique, les entreprises peuvent désormais visualiser et identifier les ordinateurs portables et les PC qui fonctionnent et consomment de l’énergie même lorsqu’ils ne sont pas utilisés. Grâce à ces informations, les équipes informatiques peuvent automatiser la modification des paramètres d’alimentation de tout ou partie de ces appareils afin de réduire de manière significative la consommation d’énergie globale de l’entreprise. La nouvelle offre en matière d’efficacité énergétique comprend également des messages dynamiques qui informent les utilisateurs de leur consommation d’énergie et proposent des solutions pour modifier leur comportement. Alluvio Aternity propose également des modèles de sondage sur le ressenti des utilisateurs pour renforcer leur engagement et promouvoir l’adoption de pratiques durables pour un impact positif sur l’environnement.

Le client de Riverbed, Kent Community Health NHS Foundation Trust (KCHFT), l’un des plus importants fournisseurs nationaux de services de santé du Royaume-Uni, est l’une des sociétés qui mettent la priorité aux objectifs clés en matière de développement durable.

Alluvio Aternity Digital Experience Management (DEM) à spectre complet comprend la surveillance de l’expérience de l’utilisateur final (EUEM) et la gestion de la performance des applications (APM) et fournit un aperçu de l’impact commercial de l’expérience numérique des clients et des employés en collectant et en stockant la télémétrie technique et le retour d’information sur les ressentis à partir des appareils des employés, de chaque type d’application d’entreprise et de service d’application cloud-native. Déployé en tant qu’agent sur les poste de travaildes utilisateurs finaux ou sur l’infrastructure des applications, Alluvio Aternity mesure ce que les utilisateurs voient réellement pour chaque transaction, chaque application, fonctionnant sur n’importe quel poste. Aujourd’hui, Alluvio Aternity gère plus de six millions de terminaux dans le monde, dont cinq millions pour SaaS, et traite plus de 250 milliards d’activités par jour, jouant ainsi un rôle essentiel dans l’expérience numérique des employés (DEX). Alluvio Aternity fait partie du portefeuille Alluvio Unified Observability de Riverbed, qui comprend également des solutions de gestion des performances du réseau (NPM) et Alluvio IQ, un service d’observabilité unifiée fourni en mode SaaS qui met en évidence les problèmes avec leur contexte afin de les résoudre rapidement.