Riverbed améliore ses solutions avec de nouvelles fonctionnalités

mai 2021 par Marc Jacob

Le paysage informatique moderne est devenu plus distribué, hybride et complexe, ce qui a créé des problèmes de visibilité et de performance et a considérablement élargi le périmètre de risque des cyber-attaques. De plus, comme les entreprises continuent d’augmenter le trafic sur le Web, dont 85 % est crypté, le processus de gestion des certificats de cryptage est beaucoup plus lourd pour le service informatique. La solution de visibilité unifiée de Riverbed, qui joue déjà un rôle crucial en permettant aux entreprises d’identifier et d’atténuer les menaces de cybersécurité, offre désormais une meilleure visibilité et un meilleur aperçu du trafic crypté. Le nouveau logiciel de performance des applications de Riverbed automatisera l’accélération des applications cryptées pour améliorer la productivité de l’entreprise et l’expérience de l’utilisateur de manière sécurisée. Les améliorations d’aujourd’hui comprennent :

• Une visibilité qui renforce la lutte contre les menaces de sécurité avant, pendant et après leur apparition. Riverbed AppResponse, qui fait partie de la gamme de solutions de visibilité unifiée de Riverbed, fournit désormais les éléments suivants : - Certificate Insights, qui met en évidence les certificats SSL/TLS utilisés, par qui ou qui sont sur le point d’expirer : Certificate Insights qui met en évidence les certificats SSL/TLS utilisés, par qui, ou sur le point d’expirer ; Handshake Insights qui montre quelles versions et quels chiffres SSL/TLS sont utilisés, par qui, et pour suivre les renégociations ou les erreurs de session ; et la prise en charge de PFS (Perfect Forward Secrecy) pour conserver une visibilité et une analyse approfondies des paquets tout en préservant une posture de sécurité renforcée. L’inspection approfondie du trafic SSL permet au service informatique de dépanner et de répondre aux incidents de sécurité de manière plus complète.

• L’accélération des applications cryptées jusqu’à 10 fois ou plus : pour tout utilisateur, tout réseau, toute application, et partout Les nouvelles mises à jour logicielles de Riverbed SteelHead et de Riverbed Client Accelerator permettent une accélération Zero Touch de toutes les applications cryptées SSL/TLS, sans collecte, création ou distribution manuelle d’un nombre croissant de certificats et de clés de cryptage. Elles permettent également de multiplier par 10 les performances des applications cryptées SSL/TLS avec une bande passante réduite de 99 %.

Accroître la visibilité de la sécurité du réseau

La visibilité est la pierre angulaire de toute bonne pratique de sécurité, et fournir une vue persistante et unifiée de l’ensemble du réseau informatique est un enjeu majeur pour combattre les menaces sophistiquées de cybersécurité. Riverbed aide à surmonter la complexité de l’informatique moderne grâce à une gestion des performances du réseau (NPM) unifiée et fidèle qui collecte chaque paquet et chaque flux de chaque dispositif (sur site, à distance ou dans le nuage) à tout moment, les rassemble et fournit une vue holistique sur un portail de visualisations pour une analyse et une compréhension approfondies. Les solutions de visibilité de Riverbed renforcent l’efficacité de la chasse aux menaces, de la réponse aux incidents et de la médecine légale pour aider les organisations à maintenir une posture de sécurité renforcée.

Dans le prolongement des récentes mises à jour d’AppResponse qui offrent aux opérateurs la possibilité de suivre, de signaler et de valider l’intégrité des sessions, des certificats et des suites de chiffrement SSL/TLS, Riverbed AppResponse fournit désormais de nouvelles informations sur l’état d’expiration des certificats SSL/TLS afin de renforcer la sécurité du réseau et de garantir l’expérience des utilisateurs. Riverbed élargit cette analyse pour y inclure SSL/TLS Certificates Insights et informer le service informatique des types de certificats utilisés au sein du réseau, de leur statut d’expiration et de l’endroit où ils sont utilisés.

Booster les performances des applications cryptées et ouvrir la voie à un travail hybride productif

Avec les nouvelles versions de Riverbed SteelHead et Client Accelerator, l’accélération des applications cryptées est beaucoup plus simple à gérer et plus sûre pour le service informatique. Désormais, le service informatique peut simplement activer l’accélération SSL/TLS une seule fois et sélectionner les applications à accélérer pour lancer l’accélération Zero Touch des applications cryptées pour leurs équipes et éliminer la charge de collecte, de création ou de distribution manuelle des certificats de cryptage.

Client Accelerator améliore la productivité et l’expérience utilisateur en accélérant les connexions des ordinateurs portables et de leurs applications. Alors que les employés travaillent de plus en plus depuis n’importe où, Client Accelerator aide à réduire la congestion des données du réseau jusqu’à 99 % et offre des performances jusqu’à 10 fois plus rapides et plus fiables pour les applications SaaS critiques, les applications sur site et les charges de travail en nuage pour les utilisateurs, où qu’ils soient.

Cette nouvelle fonctionnalité d’automatisation de l’accélération des applications cryptées est disponible sans frais supplémentaires pour les clients actuels et futurs de SteelHead et Client Accelerator disposant d’un contrat de service actif.