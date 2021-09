Riverbed Unified Network Performance Management (NPM) Améliore la visibilité du réseau dans le Cloud

septembre 2021 par Marc Jacob

Riverbed® annonce l’ajout de fonctionnalités de visibilité et de reporting dans le Cloud à ses solutions de visibilité de bout en bout, leaders sur le marché, notamment la prise en charge des journaux de flux Azure NSG et AWS VPC. Les mises à jour clés de la gamme Riverbed Network Performance Management (NPM) - la seule et unique solution de visibilité réseau unifiée qui collecte tous les paquets, tous les flux et toutes les mesures d’infrastructure, 100 % du temps - offrent une meilleure visibilité du cloud, ce qui est essentiel pour surveiller la productivité et les performances, alors que les entreprises continuent à évoluer vers des environnements réseau hybrides et multi-clouds.

En tant que partie intégrante de la solution Unified NPM de Riverbed, Riverbed NetProfiler permet aux entreprises de réaliser une supervision complète des flux réseau afin d’identifier de manière proactive et de résoudre rapidement les problèmes de performance et de sécurité. Les nouvelles fonctionnalités introduites aujourd’hui améliorent la visibilité dans le Cloud en prenant en charge les journaux de flux natifs Azure NSG et augmentent la prise en charge des journaux de flux AWS VPC. Riverbed automatise les fonctionnalités de reporting pour les journaux de flux AWS VPC afin d’enrichir le partage d’informations. Riverbed présente également une interface utilisateur (UI) modernisée avec un nouvel écran d’accueil et une fonctionnalité de recherche simplifiée, ce qui rend NetProfiler plus facile à utiliser et aide les utilisateurs NetOps et SecOps à résoudre plus rapidement les problèmes de réseau.

Prise en charge des journaux de flux Azure NSG

Le nouveau Riverbed NetProfiler prend en charge la prise en charge des journaux de flux Azure NSG, le mécanisme natif de génération de flux offert par la plateforme Azure. En utilisant ces données de flux Azure, Riverbed NetProfiler fournit deux rapports spécifiques au cloud Azure : Azure NSG Flow Information et Azure Billable Data Transfer.

Le rapport Azure NSG Flow Information présente les applications, les hôtes et les conversations par VNET, régions et zones de disponibilité. Plus important encore, il peut cartographier les relations entre les applications sur le réseau pour n’importe quel service, répondant ainsi à cette préoccupation majeure. Le rapport étendu sur le trafic de NetProfiler peut également être utilisé pour étudier et fournir des rapports sur les données des journaux de flux Azure NSG AWS VPC. Le rapport sur le transfert des données de facturation Azure aide les organisations à comprendre où se produisent les coûts du cloud afin de mieux planifier et prendre des décisions pour les minimiser. Ce rapport fournit une visibilité sur les volumes de trafic par politique de tarification Azure pour aider les organisations à gagner en efficacité en matière de tarification et de latence.

Mises à jour de la prise en charge de AWS VPC Flow Log

La version précédente de Riverbed NPM prenait en charge AWS VPC Flow Log, mais elle obligeait les entreprises à configurer et à administrer manuellement les groupes d’hôtes AWS pour exécuter les rapports de visibilité AWS. Grâce aux récentes améliorations apportées par AWS à AWS VPC Flow Logs, Riverbed NetProfiler utilise désormais ces améliorations et automatise les groupes d’hôtes pour un processus plus simple et moins sujet aux erreurs. Riverbed NetProfiler interroge la console de gestion AWS pour les métadonnées et remplit les définitions de groupe d’hôtes AWS correspondantes.

Mise à jour de l’interface utilisateur de la page d’accueil et de la recherche

Riverbed NetProfiler a introduit de nouvelles fonctionnalités qui modernisent l’interface utilisateur avec une nouvelle page d’accueil qui offre un meilleur aperçu et une fonctionnalité de recherche simplifiée. La nouvelle page d’accueil aide les utilisateurs nouveaux ou peu fréquents à comprendre rapidement les performances du réseau et des applications, les problèmes à résoudre et les tendances. Les organisations peuvent facilement effectuer des recherches ou approfondir les données de manière contextuelle. Les résumés des performances en un coup d’œil peuvent être personnalisés pour chaque utilisateur. La version actualisée permet aux organisations de basculer entre les périodes de la dernière heure, du dernier jour ou de la dernière semaine, et ces informations se chargent rapidement, ce qui garantit une réponse rapide aux demandes de performances.

Sécurité améliorée

Riverbed NetProfiler prend désormais en charge le protocole TLS (Transport Layer Security) 1.3 pour ses services, y compris les syslogs. Les nouveaux systèmes sont désormais installés avec un minimum de TLS 1.2 et de certificats de chiffrement de 2048 bits. Le protocole TLS permet aux applications client/serveur de communiquer sur Internet de manière à empêcher l’écoute clandestine, l’altération et la falsification des messages.