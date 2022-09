Risque cyber : comment sensibiliser les jeunes générations

septembre 2022 par check point

Check Point Software revient sur les compétences en matière de cybersécurité que chaque élève et étudiant, selon son âge, se doit d’avoir en tête :

• La question de la cybersécurité à l’école primaire : Les experts recommandent de commencer à aborder la question du risque cyber et de la cybersécurité dès l’âge de 10 ans. A ce stade, les différents appareils doivent être équipés de logiciels de sécurité et de contrôles parentaux et doivent être utilisés en présence d’un adulte. À ce stade, c’est surtout la question de la vie privée qui est abordée, mais aussi l’utilisation responsable d’internet, les paramètres de sécurité de base des appareils et des conseils en matière de cyberharcèlement qui sont donnés.

• La question de la cybersécurité dans l’enseignement secondaire : au collègue, alors que les élèves sont dans l’âge de l’adolescence, il est urgent de les familiariser aux menaces et aux dangers les plus courants en matière de cybersécurité sur internet. Il faut alors évoquer le phishing et leur apprendre la manière d’identifier un e-mail ou un texte suspect. Il faut évoquer le piratage de compte, les malwares, les ransomwares et leurs caractéristiques. Ensuite, on peut également aborder et approfondir des concepts de base tels que les bugs, les vulnérabilités, les failles ou les erreurs humaines, ainsi que l’ingénierie sociale sophistiquée - ce que c’est, comment elle fonctionne et comment les cybercriminels l’utilisent.

• La question de la cybersécurité dans l’enseignement supérieur : Qu’il s’agisse d’un diplôme universitaire ou d’un cycle de formation professionnelle, c’est à ce stade que l’étudiant se concentre sur la matière dans laquelle il veut se spécialiser et se perfectionner pour sa vie professionnelle. Des matières telles que l’ingénierie informatique, les télécommunications, un diplôme spécialisé en cybersécurité ou en informatique permettent d’élargir les connaissances au-delà de ce qui a été appris à l’école. Il ne faut pas oublier que le monde numérique, tout comme le paysage des menaces, évolue constamment, beaucoup plus vite que les autres disciplines. Il faut donc se former en permanence. Au terme de l’enseignement supérieur, les étudiants peuvent toujours continuer à élargir leurs connaissances et leurs compétences en suivant des cours ou en obtenant un master.

« L’éducation à la cybersécurité s’impose de plus en plus. Elle ne concerne plus seulement les personnes travaillant dans ce secteur, mais est cruciale dans le quotidien de chacun. Tout se digitalise et chacune de nos actions comporte des dangers tant dans notre travail que dans notre vie privée », explique Xavier Duros, expert cybersécurité chez Check Point Software, en France. « La génération actuelle est née et évolue dans le monde de la technologie, alors donnons-leur les outils nécessaires pour qu’ils se sentent en sécurité dans un environnement qui évolue rapidement et dans lequel ils passent la majeure partie de leur journée ».