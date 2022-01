Risk&Co remporte le marché pour la sûreté de Notre-Dame de Paris

janvier 2022 par Marc Jacob

Les musées et les monuments historiques font confiance aux services de Risk&Co, qui reposent sur un savoir-faire français d’exception, pour les sécuriser grâce à une maîtrise unique de la mise en place de systèmes de sûreté et de sécurité de pointe. Dans ces lieux du patrimoine national authentiques et protégés, ces dispositifs se doivent d’être intégrés de façon la plus discrète possible pour ne pas nuire à l’harmonie et à l’histoire du bâtiment et de ses oeuvres, tout en les protégeant efficacement face à tout type de menace.