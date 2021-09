RingCentral se dote de nouvelles fonctionnalités pour améliorer le travail hybride

septembre 2021 par Patrick LEBRETON

RingCentral annonce une gamme de nouvelles fonctionnalités pour aider les organisations à gérer et à développer leurs activités. L’objectif ? Permettre aux employés de communiquer et de collaborer efficacement, en toute sécurité et de manière productive, où qu’ils soient. RingCentral soutient ainsi les entreprises dans leur transition vers le travail hybride, en améliorant l’expérience pour les réunions vidéos, la gestion des appels et les intégrations entre les applications.

Parmi les nouveautés :

Sécurité et conformité : Les communications seront désormais chiffrées via un chiffrage dynamique de bout en bout (E2EE). Avec ce nouveau type de chiffrage activable à la demande, RingCentral permet à ses utilisateurs de contrôler la sécurité de leurs données. De plus, les solutions développées par RingCentral viennent aussi de se voir attribuer la certification C5:2020 (Cloud Computing Compliance Criteria Catalogue), délivrée par l’Office fédéral de la sécurité de l’information en Allemagne (BSI Allemagne).

Add-ins : Les modules complémentaires permettent aux utilisateurs d’accéder aux applications qu’ils utilisent au quotidien depuis la solution RingCentral, leur offrant ainsi une expérience riche et intégrée. En complément des plus de 250 applications de l’App Gallery RingCentral, de nouveaux add-ins seront disponibles mi-octobre 2021, tels que Asana, DocuSign, Github, Hubspot et Trello.

Numéroteur intégré dans Microstoft Teams : Basé sur l’intégration RingCentral Cloud PBX pour Microsoft Teams, le nouveau clavier de numérotation RingCentral est disponible directement dans Teams. Les utilisateurs peuvent ainsi s’appuyer sur les fonctionnalités avancées de RingCentral pour gérer leurs appels et leurs contacts depuis l’interface de Teams.

Nouvelles fonctionnalités de la plateforme RingCentral Message Video Phone™ (MVP™) : • Vidéo : de nouvelles fonctionnalités telles que les réunions en sous-groupe, et le cadrage automatique de l’utilisateur grâce à l’IA améliorent l’expérience en réunion et l’engagement des participants.

• Messagerie d’équipe : Les espaces de discussion améliorent la collaboration ad hoc et complètent les services d’entreprise avec une salle vidéo en direct.

• Téléphone : le mode supervision permet aux réceptionnistes ou aux assistants de direction de voir la disponibilité en temps réel de leurs collègues et de gérer plus facilement les appels, depuis un téléphone fixe ou mobile.