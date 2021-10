Ridecell rejoint l’écosystème IVY™ de BlackBerry

septembre 2021 par Marc Jacob

BlackBerry Limited et Ridecell Inc. annoncent leur collaboration ayant pour objectif de proposer aux équipementiers automobiles (OEM) une plateforme de données nouvelle génération pour les opérations de gestion de flotte ainsi que l’aide à la conduite automobile (ADAS), via la plateforme de données des véhicules intelligents BlackBerry IVY™ .