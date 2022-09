Rick Jackson est nommé Chief Marketing Officer de Veeam

septembre 2022 par Marc Jacob

Veeam® Software annonce la nomination de Rick Jackson au poste de Chief Marketing Officer (CMO). Il aura la responsabilité d’accompagner l’entreprise à devenir leader dans le domaine de la protection moderne des données, mais aussi en matière de solutions de protection moderne des données sur les environnements cloud, virtuels, physiques, hybrides, SaaS (Software-as-a-Service) et Kubernetes, grâce à son expertise de direction marketing acquise durant ses précédents postes chez Qlik, Rackspace et VMware.

Veeam a récemment été nommé Leader du Magic Quadrant 2022 de Gartner pour les solutions logicielles de sauvegarde et de restauration, et ce pour la sixième année consécutive. L’entreprise présente également plus d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires annuel et plus de 450 000 clients de toutes tailles répartis dans le monde.