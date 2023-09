Revolut s’équipe d’une solution de signature électronique avec ZealiD

septembre 2023 par Marc Jacob

ZealiD proposera à Revolut des services de signature électronique qualifiée qui lui permettront de signer des documents RH avec des signatures qualifiées par l’intermédiaire de ses systèmes informatiques existants. Revolut bénéficiera ainsi d’un moyen transparent et efficace d’adopter des signatures qualifiées eIDAS et de vérifier l’identité des signataires via la plateforme DocuSign en moins de 20 minutes. Avec cette solution, Revolut répondra aux normes européennes les plus strictes en matière de confiance et de sécurité et fournira une solution complète et sécurisée de signature électronique et de vérification d’identité à distance, à l’heure où de plus en plus d’États membres de l’UE exigent que tous les documents RH soient signés avec des signatures qualifiées.

Philip Hallenborg, fondateur et PDG de ZealiD, a déclaré : « Nous observons une forte augmentation du nombre de grandes entreprises qui adoptent la signature qualifiée pour prévenir les risques financiers, juridiques et liés aux données, mais aussi pour se conformer à une législation qui exige de plus en plus l’identité juridique de l’UE pour les accords stratégiques. Nous sommes ravis de fournir à Revolut une solution de signature électronique qualifiée efficace et sécurisée qui lui permettra d’optimiser l’efficacité et la sécurité de ses processus RH. »

L’application ZealiD i permet aux utilisateurs disposant d’une pièce d’identité nationale valide de créer à distance une identité européenne appelée « certificat qualifié », à partir de laquelle ils peuvent générer des signatures électroniques juridiquement contraignantes sur la plateforme DocuSign. Cette application permet de réaliser un onboarding à distance innovant depuis n’importe quel smartphone avec des fonctionnalités biométriques. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’un moyen transparent et sécurisé pour signer des documents numériquement, équivalant à une signature manuscrite, via la plateforme de gestion et de signature de documents de DocuSign, leader sur le marché.