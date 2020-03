Réunion thématique du mardi 31 mars 2020 " - Paris - Mutualisations des dispositifs de sûreté "

Voici le programme détaillé de notre prochaine réunion thématique. Nous aborderons la mutualisation des dispositifs de sûreté, à savoir les partenariats public/public et public/privé qui peuvent être mis en place pour gagner en efficience dans nos dispositifs de sûreté. • Comment mutualiser des dispositifs entre acteurs publics ? • Comment renforcer les coopérations entre les acteurs publics et privés ? Deux tables rondes seront organisées, basées sur des retours d’expérience.

PROGRAMME DES INTERVENTIONS

• M. Emmanuel Walle, Avocat, Lexing Alain Bensoussan Avocats Le cadre juridique de la mutualisation des dispositifs de sûreté.

• M. Matthieu METZGER, Conseiller de défense et sécurité, Agence régionale de santé Ile de France - M. Arnaud POUPARD, Conseiller pour la sécurité auprès du directeur général de l’AP-HP.

Un exemple pratique de mise en œuvre d’un important projet de mutualisation de la fonction sûreté par l’AP-HP, dans le cadre d’une politique régionale de sécurisation des établissements de santé.

• M. Thierry MONTALANT, Chef du SVIZ, Directeur du Projet PVPP, Préfecture de police.

Mutualisations dans le cadre du plan de vidéoprotection pour Paris.

• M. Pascal THESSERRE, Directeur du programme renvois de flux vidéo, Ministère de l’Intérieur.

Renvois de flux vidéo vers les services de l’État.

• M. Silvere KRAMP, INEO Solutions Digitales. L’exploitation unifiée de systèmes vidéo hétérogènes.

• M. Laurent ROCHETTE, DGA au Département des Yvelines & DG de satellites du Département - Numérique & innovation.

Un dispositif de vidéoprotection à l’échelle départementale.

• M. Pierre-François VERBECQUE, WARYME. Exemples d’installations opérationnelles mutualisant les dispositifs de sûreté.

• M. Claude TARLET, Président de la Fédération Française de la Sécurité Privée (FFSP).

La coopération public / privé : état des lieux et perspectives..

• M. Jérémy CHALOINE, Business Development Manager, GENETEC - M. Christophe PIERRE, DSI, Ville d’Elancourt

Présentation d’un retour d’expérience. Ville d’Elancourt.

• M. Jean-Philippe TEXIER, Business Developer, AQUILAE.

Traitement vidéo collaboratif pour une meilleure efficacité opérationnelle : continuum de tracking comme exemple.

• M. Johann LARA, ERYMA - M. Joël GUERET, Directeur Délégué à la Sécurité et à la Tranquillité Publique, Ville de Chartres. Retour sur deux approches mutualisées de syndicats d’énergie et telecom : Le déploiement brique par brique au service de la mutualisation de la smart et safe cities a l’échelle territoriale.

• M. Vincent LE GUILLY, OMNITECH SECURITY. Présentation d’un retour d’expérience.

DEROULEMENT

• 13 heures : accueil café

• 14 heures : début de la réunion

• 17 heures 30 : fin de la réunion. Cocktail - échanges entre les participants.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

