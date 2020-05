Retrouvez IT Partners en mars 2021

mai 2020 par Marc Jacob

La crise sanitaire actuelle se poursuit malheureusement dans la durée avec les annonces du premier ministre, Edouard Philippe en date du 28 avril, selon lesquelles aucun grand rassemblement ne pourra se tenir avant le mois de septembre. Il est donc désormais impossible, dans ces circonstances, de maintenir l’édition d’IT Partners qui devait se tenir les 01 et 02 juillet 2020 à Disneyland® Paris et nous avons pris la décision d’annuler cette édition.

« La tenue et le report d’IT Partners ne sont plus envisageables en 2020 depuis les dernières déclarations du premier ministre » annonce Michel Filzi, président de Reed Expositions France.

Jean-François Quentin, Directeur Général du Pôle remercie les clients et partenaires d’IT Partners pour leur soutien et leurs apports constructifs ainsi que pour la compréhension dont ils ont fait preuve depuis plusieurs semaines. « Nous restons mobilisés avec l’équipe pour travailler sur la prochaine session d’IT Partners qui se tiendra les 10 et 11 mars 2021 à Disneyland® Paris, dont nous vous communiquerons plus de détails dans les prochaines semaines » indique Laurent Eydieu, Directeur de Division.

Pour plus d’informations : www.itpartners.fr