Rétrospective Cloudflare - attaques de phishing, botnet Mantis, Ukraine…

août 2022 par Cloudflare

Des attaques en hausse, quelle que soit leur type :

Les attaques par hameçonnage occupent le devant de la scène et visent de plus en plus d’entreprises, peu importe leur taille et industrie. Les mécanismes des attaques par phishing sont devenus sophistiqués, pour exemple celle subie par Twilio il y a quelques jours.

Les attaques par rançongiciel ont atteint un pic au deuxième trimestre. Ainsi, les attaques de couche application ont augmenté de 72 % par rapport à l’année précédente et les attaques DDoS de la couche réseau ont augmenté de 109 % par rapport 2021.

Les cyberattaques ont fortement augmenté : Cloudflare a arrêté la plus grande attaque DDoS HTTPS jamais enregistrée - 26 millions de requêtes par seconde, réalisée par le botnet Mantis. En moyenne, l’éditeur bloque 124 milliards de cybermenaces et protège près de 20% des sites web en ligne.

Protection des organisations en Ukraine : Les médias audiovisuels en Ukraine ont été les plus ciblées au deuxième trimestre par les attaques DDoS. Dans les faits, les cinq secteurs les plus attaqués appartiennent tous au secteur des médias en ligne, à l’édition et à la télévision. En Russie, les entreprises du secteur bancaire, des services financiers et de l’assurance ont été les plus visées.

Du gouvernement américain aux entreprises du Fortune 500, l’approche Zero Trust s’est imposé comme le modèle de sécurité à privilégier. Cloudflare a lancé une initiative agnostique pour aider toute organisation à mettre en place une architecture Zero Trust. Cette roadmap propose un calendrier étape par étape et des recommandations de fournisseurs afin que les entreprises puissent mieux sécuriser leur infrastructure sans ralentir leurs activités.