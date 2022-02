Retour sur la Saint-Valentin, il n’est peut-être pas trop tard pour repérer les escrocs de l’amour

février 2022 par Benoit Grunemwald Expert en Cyber sécurité, ESET France

C’est une vérité universellement reconnue : nous sommes tous à la recherche d’une personne spéciale avec qui partager notre vie. Certains d’entre nous ont la chance de trouver cette personne dans la vie réelle, pour les autres, la recherche se poursuit, et de plus en plus souvent en ligne.

Les arnaques à la romance ou aux rencontres, parfois aussi appelées "catfishing", sont menées par des escrocs qui se cachent derrière de fausses identités sur des sites de rencontres. Ils se lient d’amitié avec des cœurs solitaires et établissent une relation avec eux. Mais très vite, ils vous demandent de l’argent ou l’ouverture d’un nouveau compte bancaire qu’ils peuvent utiliser. Ils utilisent ce dernier pour blanchir l’argent sale. Ils peuvent même essayer de vous persuader d’envoyer des photos ou des vidéos compromettantes pour ensuite pratiquer des tentatives de chantage.

Comment savoir si vous êtes victime d’une arnaque ?

Heureusement, bon nombre de ces escroqueries suivent un schéma similaire. Parmi les signes révélateurs, citons les escrocs qui peuvent prétendent vivre ou travailler en dehors du pays où se trouve la victime. On peut également constater qu’ils posent beaucoup de questions personnelles à la victime, ou trouvent des excuses de plus en plus élaborées pour ne pas se rencontrer en personne ou participer à un appel vidéo.

Il est utile d’effectuer des recherches préalables sur les personnes que vous rencontrez en ligne. Cela n’a peut-être pas l’air très romantique, mais cela pourrait vous épargner un chagrin d’amour voir même de l’argent. Pensez-y ; une recherche inversée de leur photo de profil sur un moteur de recherche permet de voir si elle correspond à une autre personne. Vous pouvez également effectuez une recherche en ligne sur son nom et ses coordonnées pour voir si le profil est cohérent.

Que faire si vous pensez être une victime ?

Cessez immédiatement toute communication avec cette personne. Il faut en parler à un ami ou à un membre de votre famille pour obtenir un second avis. Si vous avez payé avec une carte cadeau, contactez immédiatement le fournisseur et vérifiez s’il peut vous rembourser l’argent.

Les rencontres à distances sont devenues de plus en plus courantes à l’ère de la pandémie. Malheureusement, cela ouvre aussi la porte aux fraudeurs. Si le pire se produit et que vous devenez une victime, il est vraiment important de ne pas souffrir en silence. Ne soyez pas trop gêné pour signaler le délit. Votre action pourrait éviter à d’autres de souffrir.

Même si les sites de rencontres font désormais partis de notre quotidien, votre vigilance doit rester prioritaire.