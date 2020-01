Retour sur l’année 2019 dans le secteur des technologies d’entreprise

janvier 2020 par Verizon Business

Chaque année, Verizon Business émet ses prédictions quant aux tendances technologiques les plus susceptibles d’impacter nos clients professionnels et gouvernementaux. Nous souhaitions prendre quelques instants pour revenir sur ce que nous avions prévu à la fin de l’année dernière. Avions-nous raison ?

Nous avions d’abord prévu que le temps réel commencerait à transformer le fonctionnement des entreprises en 2019. Les technologies fondamentales telles que les réseaux définis par logiciel, la 4G LTE et l’IoT avaient déjà commencé à faire évoluer les activités des entreprises. C’est pourquoi nous pensions que l’année 2019 offrirait aux PDG l’occasion de s’attacher à réinventer leurs opérations pour tirer parti de l’énorme potentiel promis par les nouvelles technologies disruptives telles que la 5G, l’intelligence artificielle, machine learning, l’automatisation et la robotique. Nous estimons globalement que cette prédiction était juste, car les entreprises qui se sont engagées de manière précoce dans l’espace numérique et se sont concentrées sur son potentiel disruptif bénéficient nettement de l’« avantage du précurseur ». De surcroît, selon notre position aujourd’hui, il apparaît clairement que les cas d’utilisation de la 5G en entreprise émergent très rapidement. Les pionniers sont désormais extrêmement bien placés pour conserver leur position dominante.

Nous avions prévu qu’en 2019, les investissements des entreprises seraient axés sur les performances. Nous croyons que cela est effectivement correct : à travers le monde, nos clients reconnaissent tous qu’une base réseau robuste et sécurisée est essentielle pour délivrer des platesformes et des solutions innovantes contribuant à la croissance de leur entreprise. Il est impossible de gérer une entreprise moderne en l’absence de capacités réseau flexibles et sécurisées capables de prendre en charge les applications.

Nous avions ensuite prédit que l’expérience client (CX) deviendrait un thème prioritaire cette année. Nous estimons que cette tendance n’a pas encore révélé toutes ses possibilités. Oui, l’IA a commencé à infiltrer les systèmes CX, mais nous ne sommes toujours pas arrivés au stade de la « personnalisation ». De nombreuses marques optent pour la solution de facilité sous forme d’une solution unique, et proposent par défaut le menu électronique au lieu d’employer la technologie ET les interactions humaines pour générer des relations de confiance.

Notre quatrième prédiction était qu’en 2019, les PDG se concentreraient sur la garantie des transactions, à savoir les politiques permettant de répondre aux besoins spécifiques en termes d’application, de temps, de sécurité ou de localisation, qui font toute la différence dans leurs activités. Cela s’applique spécifiquement dans un monde axé sur le SDN (réseau défini par logiciel) et, à nouveau, constitue un accomplissement obtenu selon nous par un nombre insuffisant d’entreprises. Il se révèlera intéressant d’observer l’évolution de la situation au fil des prochains mois.

Notre prévision suivante était que les entreprises se concentreraient sur la confidentialité contextuelle liée à la connaissance de la localisation. Nous avons effectivement observé cet aspect chez nos clients, car les sociétés souhaitent transformer leur approche de la sécurité de manière à sécuriser les données personnelles. La confidentialité des données demeure une préoccupation majeure pour les entreprises comme pour les particuliers : personne ne fait confiance à une marque qui divulgue des informations personnelles.

Nous avions ensuite évoqué le fait que 2019 serait l’année lors de laquelle l’automatisation transformerait la main-d’œuvre. Cette tendance a effectivement commencé, mais ne s’est pas enracinée aussi rapidement que nous l’avions prévu. Nous observons néanmoins une nette attention concertée de la part des entreprises sur le plan international sur les nouvelles compétences que leurs employés devront maîtriser dans un monde automatisé : les « besoins en compétences » du futur diffèrent expressément des besoins opérationnels passés. Parmi les difficultés rencontrées par les sociétés, on compte le recrutement des scientifiques de données et des spécialistes en apprentissage machine.

Enfin, nous pensions que les entreprises continueraient à mettre les bouchées doubles en matière de sécurité et d’hygiène informatique. Cela s’est révélé parfaitement exact. La sécurité réseau est cruciale dans un monde défini par logiciel. La sécurité ne peut pas être ignorée dans un monde où les piratages de données font les gros titres presque chaque semaine.

Globalement, notre point de vue était qu’en 2019, les clients désireraient obtenir des informations client et opérationnelles, et nous avons effectivement vu émerger des services basés sur la vidéo et la localisation pour répondre à ce problème. La transformation digitale s’est désormais concrétisée et accélérée, et les sociétés devront prouver comment bâtir et gérer efficacement l’aspect numérique pour faire évoluer leurs opportunités opérationnelles. Quid de notre principale conclusion ? Il reste encore beaucoup de chemin à faire.