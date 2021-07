Retour d’expérience d’un membre de l’AFCDP : Comment construire un dispositif pérenne de télétravail au sein de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre, dans le respect des données personnelles ?

juillet 2021 par AFCDP

Comment développer un projet de télétravail tout en préservant le dialogue social ? Sur quels enseignements issus du « travail à domicile » contraint s’appuyer pour bâtir un dispositif pérenne pour la collectivité ? Comment sécuriser les données personnelles dans cette nouvelle configuration ?

Encadré : L’EPT Territorial Grand-Orly Seine-Bièvre

L’un des 12 EPT de la Métropole du Grand Paris

24 communes dont certaines en EPCI et d’autres isolées

700 000 hbts

300 000 emplois

1500 agents (répartis dans 1 siège, 4 antennes, des équipements sportifs, sociaux, culturels, économiques, technologiques, 4 unités de voirie)

Des objectifs et un cadre définis en amont

Pour rappel, le télétravail est apparu autour du projet d’administration de l’EPT dès 2018. Ce sujet était l’une priorité de l’agenda social de 2019, en liaison, notamment, avec les temps de transports. Plus largement, l’EPT poursuivait un objectif d’amélioration de la qualité de vie de ses collaborateurs, de promotion des pratiques managériales basées sur la confiance, et de réduction de son empreinte carbone. Marie Donskoff-Jarry insiste sur la nécessité préalable de définir un cadre, de penser à la mise en œuvre du projet en termes d’équipements, d’accès aux données, de management, et d’anticiper l’évaluation du projet.

Protection des données personnelles : un acte fondateur du projet

Dès les débuts du projet d’expérimentation du télétravail, un cadre a été posé. Celui-ci s’appuyait d’une part sur la charte Protection des données personnelles et la charte des Usages Numériques, et d’autre part, sur la charte de l’expérimentation du télétravail. Ce qui n’a pas empêché une très grande vigilance. « Même si la question de la protection des données personnelles avait été préparée en amont, l’arrivée brutale du confinement nous a conduits à accentuer notre attention » explique Marie Donskoff-Jarry.

Concrètement, les agents de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre en travail à domicile sont équipés d’un ordinateur et d’une connexion via leur téléphone portable professionnel. Il leur est possible d’utiliser Sharepoint et Microsoft online pour le partage de données. Les grandes règles de base doivent être respectées. La première, ne pas utiliser son matériel personnel pour travailler sur le traitement de données à caractère personnel ni de connexion wi-fi en libre accès. Une sensibilisation à la sécurité des données et cyberattaques a par ailleurs été menée et la création d’une identité numérique pour chacun des agents est à l’étude.

De la même façon, toute tâche incluant le maniement de données sensibles ne peut s’effectuer en télétravail et il est interdit de transporter et de laisser chez soi des documents incluant données personnelles. Enfin, à la question des agents télétravailleurs demandant si un traçage des données de connexions était réalisé, il a été répondu par la négative.

Un portage en mode projet comme condition du succès

Aux côtés de l’équipe – un directeur de projet issu de la DG, un chef de projet transverse, des collaborateurs des différents services (RH, juridique, numérique, DPO, com, …) -, des experts interviennent ponctuellement sur leurs domaines de prédilection. « Pour la formation, nous avons sollicité le CNFPT (centre formation fonction publique) » souligne Marie Donskoff-Jarry. « Des ateliers de sensibilisation, l’accompagnement de médiateurs du numérique et les témoignages de télétravailleurs d’autres collectivités, ont également beaucoup aidé » ajoute-t-elle. Et bien sûr, la mobilisation de la Direction Générale et des représentants du personnel a été déterminante.

Une équipe en ordre de bataille… qui a dû s’adapter !

Le 1er février 2020, l’expérimentation était lancée auprès de 222 agents pour 6 mois, soit jusqu’en juillet 2020. Mais la crise sanitaire en a décidé autrement ! Le 16 mars 2020, la plupart des agents se sont retrouvés en travail à domicile (et non en télétravail, cf.encadré).

Il s’est avéré important de témoigner sur cette période de travail à domicile imposée par la crise. En mai 2020, 450 agents ont été mobilisés pour rendre compte de la façon dont la période a été vécue, des points de vigilance émergents.

Le bureau reste le lieu principal de l’exercice du travail

Si de nombreuses entreprises se posent la question d’un nouvel aménagement des lieux de travail, ce n’est pas le cas de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre. « La question du flexoffice, soit la fin du bureau attitré, peut se poser dans certaines organisations ».

Les managers sont invités à se réunir pour étudier la question en collectif et sur site. Tout comme ils vont échanger en équipe pour déterminer ce qui est plus riche en télétravail ou pas (« télérobuste » vs « téléfragile » selon Olivier Siboni.) Mais dans notre cas, le télétravail total n’est pas autorisé hors du cadre d’une situation d’urgence sanitaire, et la quotité maximale autorisée est de 2 jours. Aussi, prévient Marie Donskoff-Jarry : « Le télétravail au détriment du travail sur site n’est pas quelque chose que nous souhaitons pérenniser car il crée un isolement, avec des conséquences sur la santé physique et mentale. Or, le sentiment d’appartenance à l’entreprise passe par ces échanges, ces lieux de rencontre sur site » conclue-t-elle.

Le rôle essentiel du DPO

Associé dès le départ au projet d’expérimentation du télétravail, le DPO permet d’évaluer et de prévenir tous les risques. Expert incontournable en tant que membre permanent ou ponctuel, il accompagne les responsables sur les mises en œuvre opérationnelle propres à chaque service.