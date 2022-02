Retarus renforce sa présence en Suisse

février 2022 par Marc Jacob

Dans le cadre de sa stratégie de croissance à l’échelle mondiale, Retarus continue d’étendre sa présence sur le marché suisse. En plus de la filiale suisse de Frauenfeld, le fournisseur de cloud d’entreprise est dès maintenant également opérationnel à Genève, au service des entreprises de Suisse occidentale. En tant que Directeur des ventes en Suisse romande, Christian Wietbrok est responsable de la distribution et du service clientèle au niveau local.

Depuis de nombreuses années Retarus est présent en Suisse et y développe sa clientèle avec succès. Il est vrai qu’en plus de la complétude de son offre, Retarus offre d’une part des Swiss Made Services, qui répondent aux exigences les plus élevées en matière de protection et de sécurité des données, telles que celles de la DSGVO, et certifiés SOC 1 et SOC 2 Type II. D’autre part, Retarus propose le traitement local : les données des entreprises suisses sont traitées conformément aux recommandations du Commissaire fédéral à la protection des données dans un datacenter géré en propre par Retarus et auditable en Suisse, certifié selon ISO 27001, entre autres normes. Afin de poursuivre sa croissance et d’être toujours au plus près de ses clients, Retarus renforce sa présence en Suisse romande.

Christian Wietbrok (47), lui-même résident à Genève, connait les besoins des entreprises suisses romandes mieux que personne. Depuis plus de 15 ans, il excelle entre autres en tant que consultant et représentant commercial dans le domaine de solutions de sécurité dans le secteur informatique et conseille les entreprises en termes de transformation digitale. Avant de rejoindre l’équipe de Retarus, il a occupé des postes à responsabilité notamment chez Asecus AG, Lexmark, McAfee et Verizon Business.