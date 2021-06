Retarus nomme Himani Gupta au poste de Directrice Marketing

juin 2021 par Marc Jacob

La crise de la Covid a accéléré la demande en matière de plateforme cloud d’échanges de messages sécurisée et fiable. Retarus, expert du sujet depuis plus de 20 ans, a été en première ligne pour répondre à ce nouvel enjeu en apportant toutes ses ressources aux sociétés qui en avaient besoin. Au-delà d’une augmentation du chiffre d’affaires (+35%), Retarus France a également augmenté son effectif, passant d’une équipe de 10 à 25 personnes en un peu plus d’un an.

Pour accueillir cette équipe et anticiper les nouveaux recrutements prévus, le bureau français a également déménagé ses locaux en plein cœur de Paris.

Une stratégie marketing plus localisée et impactante

Retarus France compte investir fortement dans le marketing au niveau local pour répondre aux besoins du marché français et accompagner la forte croissance du bureau parisien. Himani Gupta, vient ainsi renforcer l’équipe de Paris. Précédemment Director of Communications de Retarus New York, elle prend la tête des opérations de marketing et communication du bureau de Paris.