Retarus devient membre d’HEXATRUST, association de référence dans le domaine de la cybersécurité

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Pour affirmer son engagement à proposer des solutions innovantes et sûres pour ses clients, Retarus, fournisseur de service d’email security et cloud, devient membre d’HEXATRUST, association d’entreprises référentes en matière de cybersécurité. Ce rapprochement marque la volonté de Retarus de développer davantage son réseau de partenaires en France et de renforcer sa position d’expert de confiance.

La sécurité au cœur des enjeux des entreprises

Ces dernières années ont été marquées par une augmentation des vols de données sensibles et des cyberattaques, utilisant l’email comme premier vecteur d’attaque à 91%, selon le GIP Acyma (Anssi). Aujourd’hui, une attaque de ransomware se produit environ toutes les 10 secondes (Groupe InfoSécurité).

Pour lutter contre les cyberattaques par email, Retarus propose des solutions de sécurité d’email pour prévenir toute faille potentielle, et offre un ensemble complet de services autour de la messagerie : de la cyber-résilience avec continuité de la messagerie en passant par la diffusion d’alertes, mais aussi l’archivage et le chiffrement. Certifié par de nombreux labels et conformes aux normes internationales (RGPD, SOC1/SOC2 Level 2, TISAX, PCI-DSS…), Retarus est à date le seul acteur européen à pouvoir offrir en France une gamme complète de services autour de l’envoi, la gestion et la sécurité d’email.

Renforcer son réseau de partenaires et son expertise auprès des acteurs français

HEXATRUST représente un guichet unique, via lequel les offres de ses membres sont disponibles dans le but de répondre aux plus grands défis et besoins des organisations publiques et privées en matière de cybersécurité.

Des solutions dédiées aux enjeux de cybersécurité actuels

L’email représente un défi de plus en plus complexe pour les responsables informatiques en matière de sécurité, de conformité, de disponibilité et d’évolutivité. A la fois système nerveux numérique, il est également le talon d’Achille des entreprises. Il est en effet la cible de méthodes d’attaques variées (Spams, malwares, attaques de phishing, compromission des messageries commerciales, etc.) et de plus en plus ciblées. Les attaques deviennent ainsi plus complexes et plus difficiles à détecter pour les solutions de sécurité de messagerie classiques.

Les services de sécurité de la Retarus Secure Email Platform permettent de sécuriser les communications par e-mail face à toutes les formes de cyberattaques. Des mécanismes de défense intelligents multi-étapes et des composants de protection brevetés permettent de garantir une protection préventive, notamment face aux attaques avancées telles que les ransomwares, le Spear phishing et la « fraude au président » (CEO Fraud). Ils assurent également une détection des menaces jusqu’alors inconnues et comportent des processus de réaction accélérés. Les services de sécurité de la Retarus Secure Email Platform basée sur le cloud peuvent être ajustés de manière individuelle à l’évolution des besoins en sécurité de l’entreprise.