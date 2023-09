Retarus améliore sa plateforme de messagerie sécurisée

septembre 2023 par Marc Jacob

Retarus a élargi la gamme de fonctions proposées par sa solution Retarus Secure Email Platform. Offrant un contrôle et une sécurité supplémentaires lors de l’envoi d’e-mails, ces nouvelles fonctionnalités empêchent efficacement l’envoi de spams et de courriels d’hameçonnage, tout limitant le nombre de destinataires ainsi que la taille des fichiers joints.

Les cybercriminels utilisent souvent des comptes de messagerie électronique compromis pour détourner des noms d’entreprise et des domaines, afin de les utiliser pour envoyer des messages de spam et d’hameçonnage. Pour éviter cela, les solutions Outbound AntiSpam Detection et Outbound Phishing Filter de Retarus vérifient que les messages sortants ne contiennent pas de spam ou de liens malveillants. Tout message sortant classé dans cette catégorie est alors rejeté ou automatiquement supprimé, en fonction des paramètres configurés par l’utilisateur. Cela garantit qu’aucun mail de phishing ou spam ne soit envoyé à des partenaires commerciaux ou à des clients via leur domaine de messagerie, garantissant la fiabilité et par conséquent, la réputation de l’entreprise.

Grâce à sa nouvelle fonctionnalité Outbound Recipient Restriction, Retarus offre ainsi aux entreprises la possibilité de limiter le nombre maximum de destinataires lors de l’envoi d’un mail. D’autre part, avec la fonctionnalité Outbound Size Restriction, la taille maximale des pièces jointes est désormais limitée notamment pour freiner le partage de fichiers par mail, minimisant ainsi le risque de fuite de données ou de divulgation d’informations commerciales.

Les nouvelles fonctionnalités AntiSpam Detection, Phishing Filter, Recipient Restriction et Size Restriction de Retarus complètent les fonctions de sécurisation des courriels sortants, en plus des solutions existantes comme Attachment Blocker et Sender Restriction. Avec ce large éventail de fonctionnalités, la Secure Email Platform de Retarus propose un système complet pour sécuriser efficacement l’envoi d’e-mails. En plus d’offrir une protection puissante lors de la réception d’e-mails, elle protège de manière optimale les informations confidentielles, assurant la crédibilité et le sérieux de l’entreprise lors de l’envoi d’emails. Ces nouvelles fonctionnalités sont particulièrement bénéfiques et importantes pour les franchiseurs et l’ensemble des organisations ayant un grand nombre de salariés envoyant régulièrement des e-mails de différents endroits.