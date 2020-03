Restructurer les opérations de réseau informatique face à la transformation numérique

mars 2020 par Philippe Alcoy, spécialiste de la sécurité chez NETSCOUT

Selon une étude récente, 67 % des personnes interrogées considèrent que l’infrastructure joue un rôle prépondérant dans leur transformation numérique, ce qui pousse ces dernières à réorganiser leurs activités commerciales face à une concurrence toujours plus soutenue. Cela crée par conséquent de nouveaux défis pour les DSI. En effet, les pratiques IT traditionnelles ne sont pas conçues pour les nouveaux environnements IT qui s’étendent dans les datacenters et les environnements cloud publics, privés ou hybrides, et doivent donc être modernisées pour une expérience optimale, fluide et sans interruptions.

Philippe Alcoy, spécialiste de la sécurité chez NETSCOUT, estime qu’une transformation numérique efficace passe indéniablement par un remaniement des infrastructures et des réseaux.

« Les entreprises s’éloignent en effet de plus en plus des réseaux centralisés et migrent vers des réseaux basés sur le cloud pour de meilleures productivité utilisateurs et expérience client. Toutefois, ces migrations offrent autant d’opportunités pour les activités commerciales, qu’elles créent de nouveaux défis pour les équipes informatiques confrontées à la gestion simultanée de plusieurs environnements. Elles doivent en effet assurer la performance des services et des applications d’une façon à la fois productive et économique. Alors que certaines opérations migrent vers le cloud et se virtualisent, d’autres workloads demeurent dans les datacenters. Il devient donc important de repenser la façon dont le réseau est conçu de A à Z afin de créer un environnement à la latence la plus basse possible.

Dans le contexte d’une migration de plus en plus en massive de workloads vers le cloud et vers les points d’accès, acquérir de la visibilité sur le réseau entier et ses interdépendances devient crucial, notamment à l’heure où de plus en plus de fournisseurs tiers sont impliqués. Une visibilité complète sur les activités effectuées sur le réseau est indispensable, sans quoi une équipe IT ne peut cibler les problèmes et prendre des décisions immédiates. Cette priorisation doit être prise en compte dès le début du façonnement du nouveau réseau, notamment dans le cas d’un cloud, et ce grâce à une centralisation des informations et du sourcing, permettant aux services IT d’obtenir l’information nécessaire à la maintenance et aux niveaux de contrôle adéquats. Sans cela, les services IT disposeront, certes, d’une technologie de pointe mais dépourvue de moyens de régler les problèmes potentiels.

La mutation numérique qui s’opère de nos jours dans la majorité des entreprises fait émerger de réelles opportunités en termes de productivité, de communication et de collaboration. Les environnements cloud forcent cependant à redéfinir l’approche du réseau informatique. A la base simple outil pratique, il est aujourd’hui l’un des vecteurs stratégiques du succès d’une entreprise, rendant sa gestion primordiale. Pour cela, une visibilité complète sur les activités qui s’y déroulent permet d’anticiper les problèmes et les intrusions. De plus, une équipe IT formée à la gestion et à la collaboration avec les fournisseurs assurera un usage performant du réseau. »