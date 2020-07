Rester dans l’ombre : la nouvelle version de Kaspersky VPN Secure Connection garantit la confidentialité des données personnelles des utilisateurs

juillet 2020 par Kaspersky

D’après le récent rapport Kaspersky, Defending digital privacy : taking personal protection to the next level, un nombre significatif d’utilisateurs indiquent mettre en place des mesures de protection des données supplémentaires lors de leurs recherches sur Internet. Près de la moitié (43%) le font pour cacher leurs données aux cybercriminels et 37 % veulent protéger leurs données des sites web qu’ils visitent. L’un des meilleurs moyens de conserver une vie privée en ligne et de cacher les informations personnelles aux regards indiscrets est d’installer une solution de sécurité comme un VPN. L’étude révèle d’ailleurs qu’ils sont déjà utilisés par 40 % des internautes.

Cependant, la garantie que la solution de sécurité préserve réellement la vie privée des utilisateurs dépend de nombreux facteurs externes. Par exemple, si la connexion internet d’un utilisateur est instable, un VPN peut tomber en panne pendant un certain temps, et sans prendre les bonnes précautions, l’utilisateur peut ne pas se rendre compte que cela s’est produit.

Afin de garantir que la vie privée d’un utilisateur en ligne ne soit pas accidentellement compromise et pour éviter la perte de données dans une telle situation, Kaspersky VPN Secure Connection a intégré la fonction "Kill Switch".

Cette nouvelle fonctionnalité apporte une protection supplémentaire lorsque les utilisateurs naviguent sur Internet via un réseau privé virtuel (VPN). Elle élimine tout risque pour leurs données en bloquant automatiquement l’accès de l’appareil à Internet jusqu’à ce que la connexion VPN soit rétablie. L’objectif est d’empêcher la fuite de données confidentielles via une connexion réseau non sécurisée. En activant cette fonctionnalité, les consommateurs n’ont pas à s’inquiéter que des tiers puissent potentiellement obtenir des détails concernant leurs activités sur Internet.

La nouvelle version de la solution permet également d’accéder à des contenus qui n’étaient pas accessibles auparavant, du fait de restrictions géographiques introduites par différents sites web. Aujourd’hui, de nombreux services en ligne peuvent géolocaliser un utilisateur grâce à une adresse IP, ce qui peut empêcher les utilisateurs d’accéder à des actualités ou informations importantes en ligne.

Par exemple, sans VPN, il se peut que vous ne puissiez pas économiser de l’argent en faisant des achats en ligne, en réservant des billets, ou encore en accédant à certains services de diffusion vidéo en continue dans votre région, dont les contenus disponibles varient selon les pays. Pour les fans de services de streaming comme Netflix, la fonctionnalité « sans frontières » du VPN signifie qu’ils peuvent désormais visionner des contenus de divertissement mondiaux provenant de régions situées en dehors de leur propre zone géographique. La solution cache les détails de connexion aux sites web utilisant la position géographique des utilisateurs, ce qui lui permet d’obtenir un accès privé et sécurisé à ses sites web favoris.

« Naviguer sur Internet de façon sécurisée et en garantissant l’intégrité des données personnelles reste un défi pour de nombreux utilisateurs, car un nombre croissant de services en ligne s’intéressent à notre vie numérique, à nos activités en ligne et à nos informations personnelles. C’est pourquoi de nombreux utilisateurs se tournent vers un VPN pour protéger leurs données personnelles lorsqu’ils naviguent en ligne. Grâce aux nouvelles fonctionnalités de la version premium de Kaspersky VPN Secure Connection, le risque que des tiers obtiennent et partagent vos données est considérablement réduit. En outre, la solution élargit les possibilités d’interaction avec différents sites web dans le monde entier. Par exemple, si vous êtes en dehors de votre pays d’origine et que certains de vos contenus préférés sont hors de portée, notre VPN vous aide à profiter pleinement de ce service », commente Marina Titova, Head of Consumer Product Marketing chez Kaspersky.

La nouvelle version de Kaspersky VPN Secure Connection est disponible sur les appareils PC, Mac, Android et iOS[1]. La solution est disponible en version gratuite et en version premium. Toutes les nouvelles fonctionnalités mentionnées ci-dessus ne sont disponibles que dans la version premium.