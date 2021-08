Responsable Sécurité des Projets

août 2021 par Elite Cyber Group

Vous êtes issu d'une formation ingénieur telecom, réseaux, cybersécurité (ou équivalent) ?

Vous justifiez d'une expérience de plus de 8 ans en Conseil sur des sujets de SSI et de Gouvernance ?

Vous possédez une expérience managériale de plus 5 ans

Connaissance des analyses de risque (EBIOS RM)

Vous avez réalisé des analyses de risques SSI en suivant les méthodes ANSSI ?

Vous aimez le travail en équipe ?

Animer les réunions de cadrage et de suivi des homologations tout au long de leur cycle de vie

Piloter les actions de mise en œuvre des mesures de sécurité

Assurer la conformité des livrables du dossier d'homologation, en s'appuyant sur le RSSI et des experts ITS (architecte sécurité…).

EliteCyber represente un de ses clients grand compte, grand groupe contexte internationnal avec un excellent positionnement Cyber a l'echelle mondiale.Votre profil :Vos principales missions :1) Planifier et suivre l'avancement de la réalisation des homologations des SI2) Capitaliser les connaissances acquises3) S'assurer de la mise en conformité SSI et du maintien des plateformes aux exigences de la PSSI de l'entreprise.4) Contribuer à la mise en œuvre de cette gouvernance SSI.Si cela vous interesse, nous attendons votre candidature !

Salaire : 65000

Date annonce : 10/08/2021

Date de debut : 10/08/2021

