Responsable CERT - Client final (CDI - Lyon)

février 2022 par Elite Cyber Group

Identifier et répondre aux incidents de sécurité ciblant les systèmes d'information de l'organisation IT/ OT

S'assurer de la bonne exécution des levées de doute, des investigations et de la coordination des parties prenantes

Contribuer à la préparation de l'organisation pour garantir une réponse efficace

Interagir avec les équipes de gestion de crise

Prendre part aux différentes missions d'investigation et de réponse à incidents du CSIRT du Groupe et de ses entités

Restituer et vulgariser les données pour des publics non techniques

Participer à l'évolution de CSIRT vers le modèle certifié de CERT

Vous êtes issu de formation supérieure (Ecole d'ingénieur ou équivalent), et avez une expérience de minimum 5 ans en forensic, levée de doute, réponse à incidents, threat intelligence, reverse engineering.

Vous avez 3-5 ans d'expérience sur un poste similaire

Vous maîtrisez des méthodes de cyberdéfense/ réponse à incidents

Vous connaissez les régulations nationales et internationales (CNIL, GDPR…).

Excellent communicant, vous maintenez de bonnes relations avec les équipes internes, un réseau professionnel externe et savez gérer des priorités multiples.

Vous avez un sens de l'analyse profonde et êtes capable de restituer un reporting de qualité, à l'oral comme à l'écrit, en français et en anglais.

Anglais lu, parlé, écrit

Description de la société :Mon client (client final) est un Groupe français très connu des consommateurs français et très présent à l'international. Mon client regroupe un ensemble de 31 marques dans 150 pays. Dans le cadre des besoins sécurité croissants du Groupe, mon client cherche aujourd'hui à intégrer son futur Responsable CERT pour participer à la stratégie cybersécurité du Groupe.Vous serez rattaché directement au RSSI et ferez partie d'une équipe sécurité à taille humaine.Le poste est basé au siège du Groupe à Lyon (+1.500 personnes sur site) avec une fréquence en télétravail.Description de vos missions :En tant que Responsable CERT, vous intègrerez la Direction Cybersécurité et des systèmes digitaux et vos missions principales seront de :Profil recherché :

Salaire : 70k/80k€ package selon profil

Date annonce : 24/02/2022

Date de debut : 24/02/2022

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...