Responsable Adjoint SOC/CERT

juillet 2021 par Elite Cyber Group





EliteCyber représente son client, OIV et acteur incontournable de la transition énergétique en France et en Europe.



Vous rejoindrez le Centre Opérationnel Réseaux et Systèmes Numériques et vous aurez une chance unique de participer à sa construction en développant des activités opérationnelles (NOC, SOC, Datacenters) et de projet.







Responsabilités principales au sein de l'équipe Back Office du SOC&CERT

• Préparer/Encadrer les activités des superviseurs, en charge de l'exploitation Temps Réel des infrastructures de sécurité

• Contribuer sous astreinte et en support des équipes temps réel à la gestion de crise en cas d'évènements (exploitation ou évènements de sécurité),

• Analyser et mettre en œuvre le plan d'actions suite aux évènements de sécurité suspectés/avérés

• Réaliser des études pour identifier les incidences sur les services associés (MCS et plan de remédiation)



Connaissances attendues

• Solides connaissances en sécurité systèmes et réseaux, systèmes de protection/détection des intrusions :

- Routeurs/Switchs et Firewall (Cisco, Fortinet, Checkpoint)

- Proxy, VPN, WAF

- Load balancer,

- Analyse de flux réseau …

- Analyse sur détection via SIEM (Splunk, Qradar)

• Connaissance des techniques de veille et de réponse sur incident

• Gestion de la veille Cyber (+ Threat Intel.)

• Mise à niveau des différents SIEM (scénarii, logs, …) via des maj de paterns d'attaque ou de nouvelles analyses de risques

• Investigation numérique : Hunting / Forensic









Profil recherché







• Formation supérieure (Bac +5)

• Solide expérience, de niveau N3 (minimum 5 années d'expérience), en ingénierie des réseaux et des systèmes et/ou dans le domaine de la sécurité informatique.

• Un niveau d'anglais professionnel (écrit et oral)

• Astreintes à prévoir (1/6 semaines)

• 32 jours RTT, 13e mois, prime intéressement et participations,



Processus recrutement







• Entretien téléphonique EliteCyber

• Entretien Jury DSIT & RSSI + 1 Jury Direction Département (sur la même demi-journée)

• Test de personalité et de logique avec débrief RH







Salaire : 60-80k€

Date annonce : 26/07/2021

Date de debut : 26/07/2021

Lien pour postuler : https://apply.jobadder.com/eu1/3099...

Lien : https://elitecyber-group.com/cyber-...