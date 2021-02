Réseaux Sociaux et données personnelles : La responsabilité individuelle engagée

février 2021 par Sylvain Staub, CEO de Data Legal Drive

« A l’heure où les entreprises françaises, petites et plus grandes, redoublent d’efforts pour se mettre en conformité (on protège, on informe, on met des bandeaux pour les cookies, etc.), il serait bien d’encadrer les mastodontes étrangers et l’utilisation de la vie privée par les plateformes étrangères. On sait que cela va prendre énormément de temps. Alors, en attendant que cela bouge du côté de la règlementation à destination des géants des réseaux sociaux, c’est de la responsabilité individuelle et de chacun en adoptant les bonnes pratiques, en éduquant les parents comme les enfants aux bons usages des réseaux sociaux. »

Il ajoute : « N’oublions pas que les données personnelles sont utilisées par les réseaux sociaux pour retargetter les sujets préférés des utilisateurs. Sans que l’utilisateur ne s’en aperçoive, ses données (qu’il s’agisse de ses infos personnelles que de ses recherches) sont utilisées pour qu’il reçoive ensuite de manière ciblée uniquement les sujets qui le concernent et qui vont ensuite l’enfermer dans ses interrogations/peurs/angoisses/doutes/passions/centres d’intérêt. En conclusion, le ciblage/le retargetting passe par les données personnelles. »