Réseaux 5G privés : bonne idée en théorie, mais en pratique, sont-ils adaptés aux entreprises ?

septembre 2022 par Daniel Crowe, Vice-Président France & Europe du Sud chez NETSCOUT

Selon un rapport récent publié par NTT et Economist Impact, 90 % des DSI et des décideurs exécutifs estiment que la 5G privée deviendra la nouvelle norme pour les réseaux. Il ressort également que 51 % des entreprises prévoient de la déployer pour la fin de l’année 2024. Ces réseaux, au cœur d’un nombre croissant de discussions, sont plébiscités pour leur flexibilité et leur facilité de déploiement. Or, ce n’est pas un réseau adapté pour toutes les entreprises et le déployer doit être pensé stratégiquement en amont et calculé à moyen long terme.

Pour Daniel Crowe, Vice-Président France & Europe du Sud chez NETSCOUT, la 5G privée intrigue mais n’est pas nécessairement le choix pertinent pour toutes les structures, c’est la raison pour laquelle les fournisseurs de services de communication (CSP) et les entreprises doivent d’abord déterminer s’il s’agit de la prochaine étape logique à suivre.

« Selon l’opérateur américain Verizon, la 5G privée ʺest un réseau sans fil, sécurisé, évolutif et taillé sur mesure pour les sites et besoins opérationnels [des entreprises]. En assurant une couverture et une bande passante homogènes et prévisibles, ce réseau dynamique sous-tend des technologies et applications émergentes qui permettront de redéfinir et de réinventer [l’entreprise].ʺ

Bien qu’il présente de nombreux avantages, la mise en place d’un réseau 5G privé reste onéreuse. C’est pourquoi les entreprises doivent commencer par anticiper leur retour sur investissement (ROI). Il est en effet important d’envisager les revenus supplémentaires qu’un réseau 5G privé peut générer sur la base d’une communication à plus haut débit et des services associés qu’il peut prendre en charge. Déterminer les capacités de sécurité renforcées d’un réseau privé permettra également aux entreprises d’offrir davantage de services ou d’applications à leurs clients. Elles devront ensuite évaluer l’environnement et s’assurer des compétences de l’équipe informatique afin d’exploiter ce type de réseau. Ainsi, la vitesse et la complexité de la 5G exigeront un suivi continu de la latence et du débit pour comprendre immédiatement le ʺquoi, où et pourquoiʺ des problèmes réseau. La responsabilité du déploiement et de la maintenance de l’infrastructure critique de ces réseaux incombe par conséquent aux équipes réseau de l’entreprise, plus expertes sur ces sujets.

De plus, la 5G exige plus d’attention à la sécurité et à la protection contre les menaces, en raison de sa bande passante étendue qui permet de connecter davantage d’utilisateurs et d’appareils. Sachant qu’il s’agit d’un réseau basé sur un logiciel, elle ne souffre cependant pas des goulets d’étranglement intégrés, qui sont caractéristiques des réseaux physiques. Il ressort que les problèmes de sécurité accélèrent au contraire l’adoption de la 5G privée, cette dernière étant considérée comme plus sécurisée. De surcroît, même dans les zones où la connectivité filaire est difficile ou indisponible, les opérateurs peuvent créer des réseaux 5G privés sécurisés et fiables. Les entreprises peuvent également établir une 5G privée à l’intérieur de structures où la 5G n’est pas encore disponible auprès de leurs opérateurs, permettant la disponibilité immédiate d’une connectivité rapide. Ainsi, un réseau 5G privé et interne n’étant pas seulement rapide, mais privé, des sites hautement sécurisés tels que les aéroports ou des organisations gouvernementales peuvent par exemple bénéficier de leurs propres réseaux.

Bien qu’elle ne corresponde pas aux besoins de l’ensemble des organisations, la 5G privée répond aux enjeux de nombreuses structures en quête de connectivité plus sécurisé et rapide. Cependant, étant donné qu’elle oblige lesdites entreprises à accéder à la bande passante sur un spectre 5G sanctionné, il est important, avant de la déployer, de comprendre les avantages et les inconvénients de chaque option. Quelle que soit la voie choisie par les entreprises, il sera essentiel d’avoir une visibilité indépendante, holistique et de bout en bout pour garantir les niveaux de service et l’analyse en temps réel tout en alimentant la couche d’orchestration pour l’automatisation, ainsi que pour obtenir des résultats commerciaux critiques. »