Réquisitoire accablant de Frances Haugen contre Facebook

octobre 2021 par INNOOO

Sa démarche courageuse et ses arguments pertinents émanent d’une dirigeante expérimentée ayant constaté ces dysfonctionnements de l’intérieur de ladite société. Elle rappelle que les effets nocifs de la cigarette étaient connus et que seule l’action de l’Etat a permis de rectifier le tir ; les lobbys du tabac ne cherchant qu’à maximiser leurs ventes. En dévoilant ces faits elle semble réussir à mettre d’accord républicains et démocrates.

Constatant que « Le média social plus sûr agréable et respectueux de la liberté de parole » espéré par Frances Haugen existe à l’adresse Reseau.Innooo.fr , l’association loi 1901 d’intérêt général INNOOO annonce l’ouverture d’un espace de discussion sur Reseau.Innoooo.fr et vous invite à l’utiliser en postant des messages sur ce réseau libre, ouvert, français, sans publicité, acentré (sans système centralisé) et modéré par la communauté INNOOO : En clair le contraire de facebook et twitter

Un petit texte facilitant la prise en main est disponible sur la page d’accueil. L’intervention pertinente et courageuse de Frances Haugen contribue à révéler la réalité et incite l’association INNOOO à continuer son action militante pour renforcer le succès phénoménal de sa pétition pour l’indépendance et la sécurité internet unique en France : https://www.mesopinions.com/petitio... Ou www.innooo.fr : plus de 106000 signataires et un flux continu de nouveaux signataires !!!

L’association contacte les candidat(e)s à l’élection présidentielle 2022 en leur demandant de signer son Pacte numérique avant l’élection présidentielle en s’engageant en cas d’élection à mettre en œuvre ses 7 propositions sur la durée du quinquennat Pour l’indépendance et la sécurité internet de la France qui est un enjeu clé du fait des effets nocifs et délétères du GAFAM : accession des enfants à la pornographie à 10 ans en moyenne, cyberharcèlements, suicides, surexposition aux écrans entraînant des troubles mentaux, généralisation des « fake news », violations en tous genres de la vie privée, revente de nos données personnelles, abus de position dominante entravant l’innovation, publicité non régulée incitant à l’addiction et à la surconsommation, développement de la haine en ligne aboutissant à l’assassinat il y a un an de Samuel Paty qui serait vivant sans les réseaux sociaux du GAFAM.

Le livre de l’association précisant nos objectifs, nos actions et le sens de notre combat est envoyé par envoi postal à tout journaliste en faisant la demande à notre attachée de presse ou par mail à contact@innooo.fr (préciser une adresse postale pour l’envoi)

A propos d’INNOOO : l’association milite pour un internet français sans publicité et sans gafam reposant sur des outils conçus, hébergés et maintenus en France :

un multimoteur de recherche ouvert retournant les réponses les plus pertinentes sans publicité,

les Actualités du jour garanties sans « fake news »,

un moteur d’images pour des recherches mettant l’accent sur la sérendipité (capacité de faire une découverte par hasard),

un réseau social acentré (sans système centralisé), libre et modéré,

des actions de sensibilisation aux bons réflexes internet : jeu de 160 cartes pédagogiques Coquinou, tutoriels gratuits, conférences dans les lycées, entreprises et universités. C’est dans ce contexte particulier qu’a germé l’idée du Pacte numérique INNOOO pour tout à la fois lutter contre l’hégémonie du GAFAM tout en servant de fil directeur aux activités présentes et futures de l’association INNOOO : Lien du Pacte numérique INNOOO pour l’indépendance et la sécurité internet de la France : https://www.mesopinions.com/petitio... Plus d’information : www.innooo.fr