Report One : des outils d’analyse, de reporting et de pilotage pensés et conçus pour les PME

janvier 2020 par Patrick LEBRETON

Démocratiser l’accès à la donnée dans les entreprises de petite et moyenne taille, voici la mission de la société française Report One, le n°1 de l’étude de marché « The BI Survey 19 » (réalisée par l’institut indépendant BARC) pour ce qui est de la simplicité d’usage de ses solutions et de leur capacité à qualifier les données.

Riche de ses 18 années d’expérience et de ses 60 collaborateurs, et en s’appuyant sur un réseau de 220 distributeurs en France, la société française Report One développe des solutions de Business Intelligence pour les métiers de gestion, RH, finances et ventes. Ces outils permettent d’obtenir des analyses de données et de concevoir des reportings plus facilement afin de mieux piloter l’activité de l’entreprise. Report One se différencie aujourd’hui sur le marché par sa compréhension des besoins des petites et moyennes entreprises (de 50 à 250 salariés) et par sa vocation : démocratiser l’accès aux données dans ces entreprises. En effet, même si la digitalisation est sur toutes les lèvres depuis des années, seule une PME sur trois environ (source : BPI France Le Lab, 2017) est équipée d’outils digitaux d’analyse et d’exploitation de la donnée.

Afin de s’adapter au mieux aux besoins des PME, Report One intègre sa solution MyReport, à la suite Microsoft Office 365 (Excel, Word et Powerpoint). Ce choix, à contresens des tendances actuelles, permet de déployer les outils plus facilement et de maintenir les habitudes d’usage des utilisateurs, tout en apportant une plus grande efficacité.

Ainsi, selon la toute récente étude de marché « The BI Survey 19 » de l’institut indépendant BARC, Report One a été classé numéro 1 pour la simplicité d’usage de ses solutions et leur capacité à qualifier les données. Enfin, une utilisation basée sur le principe du « no code » permet aux entreprises d’adapter l’outil à leurs besoins sans avoir un recours systématique à des compétences techniques particulières en interne ou à une prestation supplémentaire.

Pour se développer, Report One s’appuie depuis ses débuts sur un réseau de distributeurs. Aujourd’hui 220, ils donnent à l’entreprise une force de frappe commerciale qui a permis d’atteindre, en 2018, un chiffre d’affaires de 7,8 millions d’euros.