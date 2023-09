Rentrée scolaire : bien protéger ses données personnelles en quelques minutes

septembre 2023 par Daniel De Prezzo, Head of Technologies Southern Europe chez Veritas Technologies

La rentrée scolaire est l’occasion de prendre de bonnes habitudes pour se protéger des cybercriminels ou des accidents qui peuvent conduire à la perte de vos données. Si les cyberattaques sur les particuliers ne font pas toujours la une des journaux, elles sont pourtant bien réelles et peuvent avoir des conséquences allant de la destruction de vos notes juste avant les examens au vol de vos informations bancaires ou de vos photos privées. Que ce soit pour télétravailler, étudier sereinement ou tout simplement profiter de votre nouvel objet connecté sans danger, quelques bonnes pratiques fondamentales peuvent vous aider à rendre votre vie numérique plus sereine.

Utilisez des mots de passe uniques

À quelques exceptions près, tous les services que vous utilisez nécessitent un mot de passe, et ils représentent la clé de voûte de votre sécurité numérique. Leur élaboration et leur mémorisation sont primordiales.

Plus ils sont nombreux et plus la tentation de les noter ou encore d’utiliser un mot de passe identique pour toutes les plateformes est grande. Pourtant, il est recommandé de faire tout l’inverse. Pour s’assurer une sécurité maximale, les mots de passe de chaque site ou application doivent être différents. Ainsi, si votre mot de passe est volé, les malfaiteurs ne peuvent pas l’utiliser pour accéder à vos informations sur un autre site en le combinant à votre adresse email. Chaque mot de passe doit être aussi long et complexe que possible et utiliser des chiffres et des caractères spéciaux en plus des lettres. Bien entendu, noter son mot de passe sur un papier, l’envoyer par SMS ou par email augmentent les risques de perte mais aussi qu’une personne mal intentionnée puisse y avoir accès.

Utilisez un gestionnaire de mot de passe

À moins que votre mémoire soit exceptionnelle, retenir l’ensemble de vos mots de passe est un exercice très difficile. C’est pourquoi il est recommandé d’utiliser un gestionnaire de mots de passe. Certains de ces services sont entièrement gratuits et compatibles avec tous les appareils et tous les navigateurs. D’ailleurs, certains sont déjà intégrés à votre smartphone ou à votre navigateur. Ils permettent de générer et de stocker des mots de passe extrêmement robustes dans un coffre-fort virtuel et de les protéger avec un « super mot de passe », le seul que vous avez à retenir par cœur. La clé de ce coffre peut être une phrase complète, facile à retenir, comme une citation de votre film préféré ou le vers d’un poème célèbre.

Pour encore plus de sécurité, lorsque le site ou l’application que vous utilisez le permet, vous pouvez utiliser l’option d’authentification multifactorielle, que vous pouvez lui aussi ranger un coffre virtuel.

Protégez vos données privées

Les cybercriminels profitent souvent de failles dans les applications que vous utilisez ou dans le système de votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur pour s’emparer de vos données. Pour cette raison, il est recommandé de mettre à jour vos appareils et vos applications le plus souvent possible afin de les rendre plus résistants aux attaques.

Lorsque le système de votre appareil le permet, il est préférable d’activer le cryptage des données. La plupart des systèmes modernes gèrent cette fonction. Certains le font même par défaut. Ainsi, même si votre appareil est volé, vos données ne peuvent pas être consultées tant qu’il est protégé par un mot de passe.

Lorsque vous vous connectez à des réseaux WiFi, assurez-vous que votre pare-feu est activé – il l’est d’ailleurs souvent automatiquement sur la plupart des systèmes. Il est malgré tout préférable de ne pas se connecter à des réseaux que vous ne connaissez pas, même pour avoir du WiFi gratuit. Ceux proposés par les hôtels, les aéroports ou les centres commerciaux ne sont pas toujours à la pointe de la sécurité et peuvent vous attirer des ennuis.

Enfin, il est important de le rappeler : beaucoup d’attaques commencent avec un email douteux. Si vous n’êtes pas certain de l’expéditeur, n’ouvrez jamais une pièce jointe et ne cliquez pas sur les liens. Si un mail de votre banque en ligne vous suggère une urgence, il est bien plus sûr de vous connecter via l’application dédiée ou de taper l’adresse dans votre navigateur pour aller vérifier, que de cliquer sur un lien envoyé dans un email.

Faites le tri régulièrement

Bien gérer ses données est une bonne manière de limiter les risques, sans compter l’impact positif que cela peut avoir sur votre empreinte carbone numérique. Moins vous stockez de données inutiles, moins vous avez de chances qu’elles soient dérobées et utilisées pour vous nuire. Penser à faire le tri de temps en temps, particulièrement dans vos photos et documents administratifs (copie de papiers d’identité, factures à votre nom, relevés de comptes, photos privées, etc.) et supprimez ce qui n’est plus utile, y compris dans vos boîtes email.

Si vous n’utilisez pas une application, il est préférable de la désinstaller, quitte à la réinstaller plus tard. Chaque application représente un risque pour vos informations personnelles. Dans tous les cas, n’installez que des applications de source sûre, issues des stores officiels ou d’éditeurs en qui vous avez confiance.

Sauvegardez

Même si elles limitent grandement le risque d’attaque ou de perte involontaire de vos données, les recommandations énoncées précédemment ne peuvent pas complètement supprimer le risque. Si malgré tout, vos données sont détruites par un cybercriminel, une erreur de votre part ou un accident quelconque, votre seul recours sera de les rétablir depuis une sauvegarde – si vous en avez une.

Pour procéder correctement et mettre en place la sauvegarde de vos informations les plus précieuses, vous pouvez vous référer à des sites spécialisés dans le domaine ou directement liés au gouvernement qui proposent des informations et des instructions détaillées.

De manière générale, l’idéal est de suivre la règle 3-2-1 appliquée par les entreprises et les administrations publiques les plus consciencieuses :

• Vous devriez avoir 3 copies de vos données

• 2 doivent être stockées sur des supports différents (un disque dur externe et un autre ordinateur par exemple)

• 1 devrait être stockée hors site (en cas d’incendie, de cambriolage ou de dégât des eaux par exemple, sur un service de stockage cloud)

Les cybercriminels privilégient les cibles faciles. Avec quelques bonnes habitudes, la sécurité de votre vie numérique sera bien plus élevée et vos chances de subir une attaque moindre. Appliquer ces recommandations ne requiert pas un important investissement personnel et une fois bien intégrées, elles seront le garant de votre sérénité numérique.