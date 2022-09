Rentrée 2022 : Adoptez les bons outils informatiques pour protéger vos enfants

août 2022 par Avast

Avec la pandémie de COVID-19, les enfants dépendent plus que jamais d’Internet pour leur éducation et leurs activités sociales. Ils disposent également de plus d’appareils que jamais, ce qui signifie qu’ils peuvent être plus exposés aux problèmes de cybersécurité et de confidentialité en ligne. Bien que de nombreux parents modernes soient à l’aise avec la technologie et l’internet, ils sont nombreux à penser qu’ils ont besoin de meilleurs outils et de plus d’éducation pour pouvoir protéger leurs enfants et leur garantir la meilleure expérience possible de l’internet.

Jaya Baloo, responsable de la sécurité informatique chez Avast explique : « Dès leur plus jeune âge, les enfants entrent en contact avec Internet et une variété d’appareils qui leur permettent d’y accéder. Nous comprenons que les enfants subissent également une pression sociale pour se connecter avec leurs amis en ligne sur différentes plateformes sociales, parfois douteuses, et qu’il est de plus en plus difficile pour les parents de suivre les avancées technologiques et les connaissances toujours plus grandes de leurs enfants. »

Avast partage 7 conseils pour protéger vos enfants sur Internet à la rentrée :

1. Montrer l’exemple

Avant de vous précipiter pour mettre en œuvre les conseils plus techniques ci-dessous, envisagez de passer du temps en famille en ligne pour vous aider, en tant que parent, à identifier les contenus et les plateformes auxquels vos enfants ont accès. Expliquez ce que sont les informations personnelles, comment les données sensibles peuvent rester longtemps en ligne et les risques de parler à des inconnus. Surtout, créez une atmosphère dans laquelle les enfants se sentent à l’aise pour venir vous voir s’ils rencontrent quelque chose en ligne qui les bouleverse ou les menace.

2. Mettez vos logiciels à jour

L’une des mesures les plus élémentaires mais les plus importantes que vous puissiez prendre pour assurer votre sécurité et celle de vos enfants en ligne est de mettre régulièrement à jour les logiciels de tous vos appareils. Si vous ne téléchargez pas les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles, vos appareils peuvent être attaqués en raison des dernières failles de sécurité.

3. Faites attention au phishing

Il est important de sensibiliser vos enfants aux escroqueries par hameçonnage et de leur apprendre à les repérer. Vos enfants peuvent être ciblés par le biais des jeux et des médias sociaux. Dites à vos enfants de ne jamais donner d’informations personnelles et d’éviter de cliquer sur des liens ou de télécharger des pièces jointes provenant d’expéditeurs inconnus.

4. Apprenez à connaître votre navigateur

Votre navigateur a beaucoup à voir avec votre sécurité en ligne. Les navigateurs axés sur la confidentialité et la sécurité, comme Avast Secure Browser, intègrent des fonctions permettant de masquer et de protéger vos informations personnelles, d’empêcher les pirates de voler vos données et de bloquer les publicités pour accélérer la navigation et l’apprentissage en ligne.

5. Sachez quelles sont les plateformes de médias sociaux utilisées par vos enfants

Les médias sociaux font de plus en plus partie de la vie des enfants. Certaines applications permettent aux jeunes utilisateurs de partager leurs coordonnées géographiques avec une précision d’un mètre ou moins. N’oubliez pas de vérifier les paramètres spécifiques de confidentialité et de sécurité de l’application. Par exemple, la possibilité de définir le compte comme privé et de n’autoriser que les utilisateurs connus à y accéder, ou les informations supplémentaires que l’application collecte, comme la localisation et d’autres données hors plateforme.

6. Utilisez un gestionnaire de mots de passe

Apprenez à vos enfants à définir des mots de passe forts pour chaque connexion et chaque site web. Un mot de passe fort, ou phrase de passe, doit être long et complexe, composé de caractères spéciaux, de chiffres et de lettres minuscules et majuscules. L’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe distinct ou intégré à un navigateur sécurisé est facile à mettre en place et réduit considérablement le risque de piratage.

7. Utilisez un outil de blocage publicitaire (adblock)

Comme il peut être difficile pour les enfants d’identifier les contenus suspects en ligne, l’installation d’un bloqueur de publicités, ainsi que le contrôle parental, peuvent les aider à naviguer sur le web et à éviter les sites malveillants.

Quelle solution utiliser ?

Pour ne pas être victime d’une cyberattaque, d’une escroquerie ou d’un vol de données, il est conseillé d’utiliser une solution de protection efficace contre toutes sortes de menaces. Avast One est, par exemple, un service multiplateforme qui va au-delà du simple antivirus pour proposer des technologies intégrées qui améliorent la confidentialité, la sécurité, l’identité et les performances en ligne. Parmi les fonctionnalités, on peut citer le Score de cyberprudence (qui donne aux utilisateurs un retour d’information régulier sur leurs habitudes numériques et qui fournit des conseils personnalisés pour améliorer la sécurité en ligne et des appareils), l’Inspecteur réseau (qui permet d’analyser automatiquement les réseaux et les appareils connectés à la recherche de vulnérabilités), ainsi que le Verrou d’applications (qui verrouille les applications et les photos sensibles à l’aide d’un code), toutes trois étant disponibles sur les plateformes Mac et iOS.