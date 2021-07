Renseignement sur les menaces : Avast et RiskIQ s’associent

juillet 2021 par Marc Jacob

La plate-forme de renseignement des menaces d’Avast protège des centaines de millions de terminaux contre les cybermenaces, grâce à son réseau mondial, l’un des plus vastes et des plus diversifiés au monde. Les analyses avancées d’Avast offrent un aperçu de milliers de familles de logiciels malveillants, y compris la façon dont ils sont détectables avant que les clients ne soient touchés. Ces analyses fournissent également des informations précieuses quant à l’évolution des cybermenaces lorsque des acteurs malveillants tentent d’échapper à la détection.

RiskIQ agrège et collecte des données et des renseignements sur Internet afin d’identifier les cybermenaces et l’infrastructure des attaquants. En outre, RiskIQ exploite l’apprentissage automatique pour faire évoluer la recherche des cybermenaces et la réponse aux incidents. La plate-forme Illuminate Internet Intelligence de la société fournit un contenu complet sur les malfaiteurs, leurs outils et systèmes, ainsi que des indicateurs de compromission relatifs à l’ensemble des attaques.

Le programme de partenariat « nouvelle génération » Interlock de RiskIQ prend en charge des intégrations profondes et bidirectionnelles qui améliorent considérablement les capacités des clients des solutions. Il permet aux membres d’appréhender l’attaque et de la décrypter rapidement pour la contrer efficacement. RiskIQ et Avast analysent l’ensemble de l’écosystème des entreprises, détectent les menaces et leur zone d’attaque et fournissent des enquêtes et une prévention automatisées et informées des cybermenaces.