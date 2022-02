Rennes le 1er avril 2022 BreizhCTF

février 2022 par Marc Jacob

Pour sa 6e édition, le BreizhCTF confirme son attrait aux yeux de tous les publics intéressés par la sécurité informatique. Mercredi 9 février, ses 500 places ont été réservées en 1 minute !

Ce challenge, organisé par l’agence régionale Bretagne Développement Innovation dans le cadre dans sa mission d’animation de la filière cybersécurité, avec le soutien de la Région Bretagne et de Rennes Métropole, se tiendra cette année au Couvent des Jacobins au cœur de la capitale bretonne, haut lieu de la culture cyber.

Les challengers venus de toute la France, débutants, confirmés, étudiants et salariés, tous convergent pour une nuit complète autour d’épreuves de cybersécurité.

Pré-programme BreizhCTF

A partir de 14h : accueil de lycéens, rencontre avec la communauté cyber, découverte des métiers de la cybersécurité.

15h – 17h : Hack & Job : discussions avec les entreprises du territoire sur leurs projets.

18h – 19h : session de Rumps : présentations brèves par les participants de sujets en lien avec la cybersécurité (sujet de stage, expérience professionnelle, résolution d’un casse-tête informatique…)

19h30 – 20h : keynote, une respiration avant de plonger dans le monde cyber.

20h : concert de musique classique, l’expression d’une autre forme de crypto.

21h – 9h : compétition Capture The Flag

Les challenges techniques : une nuit d’endurance

Pendant douze heures, de 21h à 9h le lendemain matin, étudiants et salariés, débutants et experts relèveront toute sorte d’épreuves techniques mises au point par un pool de hackers passionnés.

Les enjeux sont variés et couvrent le spectre de la cybersécurité : exploitation de vulnérabilités d’application comme on en trouve sur internet, analyse de fichiers et contournement des protections pour en ressortir de l’information comme le contournement d’une licence par exemple, épreuves de forensics qui consistent à analyser et rechercher des preuves sur de multiples supports informatiques tels des policiers sur une scène de crime, recherche d’information en source ouverte afin d’identifier des personnes, des lieux, des objets et encore beaucoup d’autres catégories dont la crypto, l’une des catégories reines.

Pour mener à bien ces challenges, les équipes sont constituées de 5 participants en général au profil et à l’expérience complémentaire pour adresser le large spectre de la cybersécurité.

Il faut faire preuve d’endurance, de persévérance, de curiosité, de solidarité pour progresser tout au long de la nuit. C’est l’occasion pour les challengers de se mesurer entre eux et de mettre en place les meilleures stratégies pour remporter le BreizhCTF

Le samedi matin, vers 8h30 les vainqueurs sont ceux qui ont remporté le plus de challenges.

Des sponsors qui jouent le jeu

A chaque édition, de nouveaux sponsors viennent rejoindre la dynamique du BreizhCTF. Ce sont des acteurs étatiques, des grands groupes industriels mais aussi des startups et PME qui profitent du BreizhCTF pour entrainer leurs équipes, repérer les talents et travailler leur marque employeur auprès d’une communauté exigeante et très courtisée en ces temps de pénurie de profils.

Le BreizhCTF, fondé sur le partage, donne à voir :

La communauté de hacking française pendant 12h de compétition acharnée

L’esprit même du hacking, à savoir la passion, l’échange, la curiosité, le dépassement de soi

A propos du BreizhCTF

Une compétition de hacking informatique de type Capture the Flag.

Des épreuves ouvertes à tout·e·s.

500 passionné·e·s venu·e·s de toute la France.

12h de compétition, de nuit.

Le Breizh CTF est organisé par Bretagne Développement Innovation, sur une idée originale et initiative de deux membres de Hexpresso (@_SaxX_ et @kaluche_) qui pilotent le pool technique ESN’HACK et insuffle l’ADN du BreizhCTF.

Plus d’infos : https://www.breizhctf.com/

Vidéo Breizh CTF 2019

Les chiffres de la cybersécurité :

En Bretagne : https://www.bdi.fr/fr/projets/cyber...

A Rennes : https://www.rennes-business.com/fr/...