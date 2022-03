Renesas étend son leadership en matière de sécurité fonctionnelle avec des solutions certifiées SIL3 pour les microcontrôleurs RX et les RA basés sur architecture Arm® Cortex®-M23, -M33

mars 2022 par Patrick LEBRETON

Renesas Electronics Corporation, annonce aujourd’hui la disponibilité de solutions de sécurité fonctionnelle de pointe conformes à la norme IEC 61508 pour ses gammes de microcontrôleurs (MCU) RA et RX. Renesas propose désormais un logiciel d’auto-test certifié IEC 61508 SIL3 (note 1) pour les microcontrôleurs Arm Cortex-M23 et -M33. Renesas a également annoncé le logiciel d’application PROFIsafe certifié IEC 61508 SIL3 pour les microcontrôleurs RX. Renesas est le premier fournisseur de semi-conducteurs du secteur à proposer ces solutions matérielles-logicielles.

La sécurité fonctionnelle est une considération essentielle pour la plupart des équipements d’automatisation industrielle. Elle devient également de plus en plus importante dans de nombreuses autres applications, notamment la robotique de service, la médecine et l’automatisation des bâtiments. Ces exigences sont souvent complexes et imposent une charge supplémentaire au développement global. De plus, de nombreux clients ont une expérience limitée des normes de sécurité fonctionnelle.

Renesas, avec sa présence importante dans les applications industrielles, a pris une position de leader dans les solutions de sécurité fonctionnelle. Les experts de Renesas aident les clients à accéder plus rapidement au marché en fournissant une assistance de bout en bout sur la large gamme de familles de microcontrôleurs 32 bits, du concept à la commercialisation. Renesas propose une formation complète et facilite l’évaluation simple et gratuite des solutions logicielles. Au cours du développement, les solutions certifiées de Renesas aident à accélérer la mise sur le marché des clients et à réduire le coût total d’implémentation. Des licences commerciales sont disponibles pour les solutions logicielles certifiées et un support technique est fourni tout au long du processus de développement du produit.

Logiciel d’autotest certifié pour les microcontrôleurs de la série RA

Lors de la construction d’un système critique pour la sécurité à l’aide d’un microcontrôleur, il est nécessaire de fournir des diagnostics au niveau du composant. Avec les solutions logicielles d’auto-test certifiées SIL3 de Renesas, les clients peuvent tirer parti des certifications IEC 61508 pour le processeur, la ROM et la RAM du microcontrôleur lors de la certification de l’ensemble du système. Le kit logiciel d’auto-test Renesas prend actuellement en charge les microcontrôleurs des séries RA2, RA4 et RA6 basés sur architecture Arm Cortex-M23 et -M33. Logiciel d’application PROFIsafe pour MCU de la série RX

Une communication réseau sûre est une considération de sécurité fonctionnelle essentielle pour les applications qui utilisent l’Ethernet industriel. Renesas répond à ce besoin avec le nouveau logiciel d’application PROFIsafe, renforçant ses offres de réseau de sécurité. Le nouveau kit logiciel d’application PROFIsafe certifié SIL3 réalise les fonctionnalités PROFIsafe sur les produits esclaves PROFINET et élimine l’étape de certification pour les communications réseau. La solution fonctionne avec le kit logiciel système certifié SIL3 éprouvé de Renesas pour les microcontrôleurs RX. Le logiciel d’application PROFIsafe prend en charge les MCU des séries RX200, RX600 et RX700. Le logiciel d’auto-test est déjà disponible pour les MCU RX.

Le logiciel d’autotest pour la famille RA et le logiciel d’application PROFIsafe pour la famille RX ont été certifiés par TÜV Rheinland, le principal organisme de certification de sécurité fonctionnelle au monde.

Disponibilité

Le kit logiciel d’autotest certifié IEC 61508 SIL3 et le kit logiciel d’application PROFIsafe sont disponibles dès aujourd’hui. De plus, Renesas propose une documentation de référence, une carte d’évaluation pour la famille RX et un kit de certification IEC 61508 pour les compilateurs RX.