Renesas étend l’intégration de Microsoft Azure RTOS

juin 2021 par Marc Jacob

Renesas Electronics Corporation annonce que les clients qui développent avec les principales familles de microcontrôleurs 32 bits Renesas ont désormais accès à la suite de développement intégrée Microsoft Azure Real-Time Operating System (RTOS), y compris ses puissants intergiciels Azure IoT. Azure RTOS est intégré et disponible directement dans la version 3.0 du package logiciel flexible (FSP) récemment disponible pour les microcontrôleurs de la famille Renesas RA et dans le Synergy Software Package (SSP) version 2.0 pour les microcontrôleurs Synergy. La prise en charge d’Azure RTOS pour la famille RX de Renesas est fournie via l’environnement de développement intégré e2 studio.

Microsoft Azure RTOS inclut Azure RTOS ThreadX, un système d’exploitation en temps réel avancé spécialement conçu pour les applications très intégrées. Parmi les multiples avantages qu’il offre, il y a le noyau multitâche temps réel, la communication et la synchronisation inter-process et la gestion de la mémoire. Azure RTOS ThreadX offre des fonctionnalités avancées, notamment l’architecture picokernel, le seuil de préemption, le chaînage d’événements et un ensemble complet de services système.

En plus d’Azure RTOS ThreadX, les développeurs d’applications RA, RX et Synergy auront accès aux piles de progiciels suivantes :

• Système de fichiers compatible FAT (File Allocation Table) haute performance Azure RTOS FileX

• Environnement de développement d’applications d’interfaces graphiques intégrée (GUI) Azure RTOS GUIX

• Outil d’analyse basé sur Windows Azure RTOS TraceX

• Double pile réseau IPv4 et IPv6 TCP / IP de qualité industrielle Azure RTOS NetX Duo

• Hôte USB haute performance Azure RTOS USBX et pile intégrée

Plus tard en 2021, Renesas lancera des plates-formes de développement cloud offrant aux développeurs un environnement complet pour se connecter en toute sécurité et exploiter la puissance d’Azure IoT. Ces plates-formes cloud proposent une multitude d’options de connectivité prêtes à l’emploi, notamment Bluetooth®, Cellulaire, Ultra-large bande et Wi-Fi 6/6e. Ces kits certifiés Azure seront disponibles via le catalogue de composants Azure. Une vidéo mettant en vedette.