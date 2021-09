Renesas annonce les microcontrôleurs RX140

septembre 2021 par Emmanuelle Lamandé

Les microcontrôleurs RX140 sont dotés des dernières unités de détection tactile capacitives, offrant aux clients une expérience utilisateur et une interface utilisateur améliorées. Les microcontrôleurs répondent aux exigences de tolérance au bruit de contact capacitif IEC EN61000-4-3 niveau 4 (rayonné) et EN61000-4-6 niveau 3 (conduit). Cela démontre qu’ils sont moins sensibles au bruit électromagnétique, permettant aux MCU de détecter les changements de niveau de liquide en mesurant directement les changements de capacité grâce à une détection de haute précision. La fonctionnalité multi-balayage intégrée et la détection automatisée permettent aux clients d’améliorer la sensibilité grâce à des mesures simultanées à l’aide de plusieurs électrodes. Cela permet une détection tactile automatique même en mode veille, ce qui permet aux clients de développer plus facilement et rapidement des interfaces en utilisant le fonctionnement sans contact ou la détection de proximité. Faisant partie de la gamme de MCU tactiles capacitifs RX de Renesas, les MCU RX140 permettent aux clients de développer des systèmes tactiles capacitifs fiables et haut de gamme pour des applications dans divers environnements. Ceux-ci incluent les appareils ménagers tels que les fours à micro-ondes, les réfrigérateurs et les tables à induction, ainsi que les équipements de fabrication, les panneaux de commande des bâtiments et les appareils capables de détecter les quantités restantes d’eau ou de poudre sur les surfaces.

Les microcontrôleurs RX140 disposent également de fonctions périphériques plus performantes. Par exemple, le nombre de ports d’E/S a été augmenté pour permettre le contrôle de plus de capteurs ou de composants externes, et la prise en charge de la communication CAN pour un fonctionnement en temps réel a été ajoutée. Un accélérateur de chiffrement AES intégré et un véritable générateur de nombres aléatoires (TRNG) réduisent les risques d’attaques de sécurité telles que la fuite ou la manipulation de données.

Conçus pour l’évolutivité, les nouveaux microcontrôleurs RX140 maintiennent également la compatibilité des broches avec le RX130, permettant aux clients d’effectuer une mise à niveau tout en continuant à utiliser les ressources de conception préexistantes.

Renesas a également introduit une carte de démarrage pour RX140, qui donne accès à toutes les broches du composant, pour le travail d’évaluation initial. La carte est équipée d’un connecteur Pmod™ pour permettre une connexion aisée des modules capteurs. Pour simplifier encore l’évaluation des applications tactiles capacitives, Renesas prévoit d’introduire le système d’évaluation tactile capacitif pour RX140 (Note 1), qui sera similaire au système d’évaluation tactile capacitif déjà disponible pour RX130. Les clients peuvent utiliser les nouveaux microcontrôleurs avec l’environnement de développement intégré e² studio, l’outil de support de génération de code Smart Configurator et l’outil de calibration des touches capacitives QE for Capacitive Touch pour raccourcir le temps de développement, réduire le coût total et améliorer la qualité du logiciel.

Renesas a créé une solution complète pour un contrôleur de douche étanche avec des microcontrôleurs RX140 et d’autres composants analogiques et électriques complémentaires du portefeuille Renesas, qui peuvent être utilisés pour fournir des fonctionnalités d’interface utilisateur sophistiquées avec un design facile à utiliser et élégant. La solution fait partie des « Combinaisons gagnantes » de Renesas, des solutions complètes qui combinent des portefeuilles de produits complémentaires Analog + Power + Traitement intégré. Ces solutions adoptées par les développeurs sont conçues pour aider les clients à accélérer leurs conceptions et à se mettre sur le marché plus rapidement.

Disponibilité & tarifs :

Le groupe de microcontrôleurs RX140 est désormais disponible dans des boîtiers de 32 à 64 broches avec 64 Ko de mémoire flash. La production de masse pour des configurations supplémentaires et des tailles de mémoire supérieures à 128 Ko sera disponible à partir de février 2022. Les prix varieront en fonction du boitier et de la configuration de la mémoire. Le prix de référence pour le R5F51403ADFM#30 dans un boîtier LFQFP 64 broches avec 64 Ko de mémoire flash est de 1,02 $ US (hors taxes) en quantités de 10 000 unités (Prix et disponibilité sous réserve de modifications).