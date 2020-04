Renesas Electronics permet une connectivité au cloud prête à l’emploi de manière rapide et transparente à l’aide de Microsoft Azure RTOS

avril 2020 par Marc Jacob

Renesas Electronics Corporation a accru sa collaboration avec Microsoft pour offrir une expérience transparente de l’appareil au cloud pour les développeurs IoT (Internet des Objets). En octobre 2019, les deux sociétés ont entamé une collaboration pour fournir une solution IoT complète du composant au cloud basée sur les microcontrôleurs (MCU) et microprocesseurs (MPU) de Renesas et les blocs de construction Microsoft Azure IoT, y compris Azure RTOS, le kit de développement logiciel (SDK) Azure IoT pour langage C ainsi que les modules « IoT Plug and Play », « IoT Central » et « IoT Hub ».