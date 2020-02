Renesas Electronics et 3db Access collaborent et mettent sur le marché des solutions Ultra-Wide Band (UWB) sécurisées

Renesas Electronics Corporation et 3db Access AG, un acteur sans usine dans le même domaine de fabrication et spécialisé dans les puces sécurisées à faible consommation d’énergie et Ultra-Wide Band (UWB), ont annoncé conjointement que Renesas accordera une licence pour la technologie UWB 3db. Cette collaboration apportera les meilleures solutions d’accès sécurisé pour les domaines de la domotique, de l’Internet des objets (IoT), de l’industrie 4.0, de l’informatique mobile et des applications pour véhicules connectés. De plus, cette collaboration combine le leadership technique de chaque entreprise en matière de performance, de réduction de la taille, de consommation d’énergie ultra-faible et de sécurité pour offrir au marché mondial, des solutions UWB multi-récepteurs.

Renesas augmente ses microcontrôleurs (MCU) et ses capacités de connectivité RF avec les puces UWB sécurisées de 3db Access. Ces puces ont fait leurs preuves sur le terrain et elles sont conçues pour être utilisées dans les smartphones, les montres intelligentes, les automobiles et d’autres applications IoT. Cela permettra d’accélérer l’élaboration d’une feuille de route de circuits intégrés et de modules qui tirent parti des forces et des portefeuilles de produits des deux entreprises pour mettre sur le marché les meilleures solutions UWB du marché. Cette collaboration permet également aux clients de Renesas d’accéder à des solutions UWB avancées qui sont conformes à la normes IEEE 802.15.4z et comprenant les deux couches PHY : High Rate Pulse (HRP) / Low Rate Pulse (LRP). De plus, ces solutions utilisent une architecture RF permettant de réduire la consommation d’énergie de 10 fois grâce à la prise en charge du mode LRP. Les dispositifs 3db offrent également la plus petite surface de silicium UWB par rapport aux circuits intégrés concurrents.

Les deux sociétés discutent des conditions d’engagement commercial qui permettront à 3db Access de développer de nouvelles solutions UWB pour chaque marché, en plus d’apporter les solutions UWB existantes au portefeuille de Renesas.