Renesas Electronics annonce de nouvelles conceptions de référence de PMIC pour FPGA et SoC Xilinx

mars 2020 par Emmanuelle Lamandé

Renesas Electronics Corporation annonce trois conceptions de référence de gestion de l’alimentation (PMIC) permettant d’alimenter les multiples rails d’alimentation des FPGA Xilinx Artix-7, FPGA Spartan-7 et SoC Zynq-7000, avec et sans mémoire DDR.

Les conceptions de référence accélèrent le développement d’alimentations pour une variété d’applications industrielles et informatiques, y compris la commande de moteur, les caméras de vision industrielle, les automates programmables industriels (API), les passerelles et les appareils domestiques, et les équipements médicaux et sans fil portables.

Renesas fournit des outils clés en main permettant à une conception unique de prendre en charge différents niveaux de vitesse des SoC Xilinx et différents types de mémoire DDR : DDR3, DDR3L, DDR4, LPDDR2 et LPDDR3. Ils sont basés sur le PMIC ISL91211AIK à quatre phases et trois sorties et le PMIC ISL91211BIK à quatre sorties. Les deux PMIC peuvent fournir jusqu’à 20A de courant de sortie total et disposent d’une mise à l’échelle indépendante et dynamique de la tension. Leurs boucles de contrôle sont réglées pour prendre en charge de manière optimale les profils de charge des FPGA Xilinx. Ils gèrent le séquencement de mise sous tension et d’arrêt de leurs rails en interne, sans nécessiter de contrôleurs de séquencement externes. L’application d’une fréquence de commutation de 2MHz et d’une réponse transitoire de charge rapide permet à chaque carte PMIC d’utiliser des condensateurs de sortie de 22uF et une petite inductance pour réduire la taille de la solution. Les PMIC sont livrés en BGA de 4,7mm x 6,3mm, 35 billes BGA avec des pas de 0,8mm.

La carte de conception de référence ISL91211A-BIK-REFZ pour les FPGA Artix-7 utilise les PMIC multiphasés ISL91211AIK et ISL91211BIK, le convertisseur DC/DC buck synchrone 3A ISL80030 et la référence de tension de micropuissance ISL21010DFH312. Les PMIC acceptent une entrée de 5V provenant d’un adaptateur AC/DC ou d’une alimentation DC. L’ISL80030 prend en charge VCCO et VCC_IO pour 3,3V, 2,5V et 1,8V, et l’ISL21010DFH312 est pour une tension d’entrée XADC de 1,25V avec une précision de ± 0,2%.

La carte de conception de référence ISL91211BIK-REF2Z pour les FPGA Spartan-7 utilise le PMIC multiphasé ISL91211BIK et le convertisseur DC/DC buck synchrone 3A ISL80030. L’ISL91211BIK est requis pour VCCINT, VCCBRAM, VCC_DDR, VCCAUX et VTT, et il accepte une entrée de 5V provenant d’un adaptateur AC/DC enfichable ou d’une alimentation DC. Le convertisseur DC/DC ISL80030 prend en charge VCCO et VCC_IO pour les rails 3,3V, 2,5V et 1,8V.

La carte de conception de référence ISL91211AIK-REFZ pour les SoC Zynq-7000 utilise le PMIC multiphasé ISL91211AIK, le régulateur buck à faible courant Iq ISL9123 et deux convertisseurs DC/DC buck synchrone 3A ISL80030. L’ISL91211AIK est requis pour VCCINT, VCCBRAM, VCC_DDR et VCCAUX. L’ISL9123 fournit le rail d’alimentation VTT et deux convertisseurs DC/DC ISL80030 prennent en charge VCCO et VCC_IO pour les rails 3,3V, 2,5V et 1,8V.

Prix et Disponibilité

La carte de référence ISL91211A-BIK-REFZ pour FPGA Artix-7 est disponible dès maintenant auprès des distributeurs mondiaux de Renesas Electronics avec un prix de revente recommandé de 168,00 USD.

La carte de référence ISL91211BIK-REF2Z pour les FPGA Spartan-7 est disponible dès maintenant auprès des distributeurs mondiaux de Renesas Electronics avec un prix de revente recommandé de 160,00 USD.

La carte de référence ISL91211AIK-REFZ pour les SoC Zynq-7000 est disponible dès maintenant auprès des distributeurs mondiaux de Renesas Electronics avec un prix de revente recommandé de 160,00 USD.

Chaque carte de conception de référence de PMIC est fournie avec un guide d’utilisateur, un schéma complet, une nomenclature (BOM) et des fichiers Gerber de PCB.