Renaud Lifchitz est nommé Chief Scientific Officer de Holiseum

janvier 2021 par Marc Jacob

Renaud Lifchitz cumule plus de quinze années d’expérience en tant que chercheur en sécurité informatique. Expert reconnu des disciplines : cybersécurité, IoT, quantique, blockchain, cryptomonnaies, cryptographie.

Ses principaux travaux ont trait à la programmation sécurisée, la sécurité des protocoles (authentification, cryptographie, fuite d’information, sécurité RFID ou encore la théorie des nombres), les cartes de crédit sans contact, la géolocalisation GSM, la blockchain, les signatures RSA, ZigBee, Sigfox, LoRaWAN, Vigik et le calcul quantique.

Renaud Lifchitz est l’auteur d’une dizaine d’études prospectives en cybersécurité. Il fut le premier chercheur au monde à révéler les failles de sécurité des cartes bancaires sans contact et le premier à publier des référentiels de sécurité pour les protocoles IoT Sigfox et LoRaWAN.

Nommé parmi les 7 experts en cybersécurité français les plus influents à l’international (rapport Ministère français de l’économie numérique, mars 2014), Renaud intervient pour de nombreuses conférences dans le monde. Membre de l’ARCSI (Association des Réservistes du Chiffre et de la Sécurité de l’Information) et expert certifié : Blockchain Council Certified Blockchain Expert (CBE) & Certified Ethereum Expert (CEE) : https://www.credential.net/u/renaud...