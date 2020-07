Remote Support 20.1 de BeyondTrust est lancé

juillet 2020 par Marc Jacob

BeyondTrust présente les nouvelles fonctionnalités et capacités améliorées de sa solution leader Remote Support. Avec la version 20.1, les services support gagnent en efficacité, tout en réduisant les coûts et les risques sur la sécurité. De nouvelles fonctionnalités, telles que l’intégration de Chatbot, permettent d’automatiser et d’améliorer davantage l’expérience du support client, tout en libérant les agents afin qu’ils puissent travailler sur des tâches plus complexes et des projets à plus forte valeur ajoutée. Contrairement à d’autres fournisseurs, qui ne travaillent qu’avec des technologies de chat spécifiques, Remote Support de BeyondTrust peut s’intégrer à n’importe quel outil de chatbot grâce à nos nouvelles API.