Remaniement : l’avis de Syntec Numérique

juillet 2020 par Syntec Numérique

Au-delà d’un ministère plein, d’un ministère délégué ou d’un secrétariat d’Etat, ce qui est essentiel c’est que le numérique soit au cœur de toutes les politiques publiques et donc de tous les ministères car les enjeux numériques sont globaux et structurants pour la transformation de l’économie et le devenir de nos sociétés.

Syntec Numérique considère donc que le numérique doit être une priorité du plan de relance pour moderniser l’économie et retrouver notre indépendance technologique, clé d’une croissance durable. »