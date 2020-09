RelanceFrance : l’avis de Syntec Numérique

septembre 2020 par Syntec Numérique

« Syntec Numérique, qui travaille sans relâche depuis le début de la crise Covid19 aux côtés de ses adhérents et de l’ensemble de l’écosystème numérique pour préparer la reprise, a pris connaissance des mesures du plan de relance présenté aujourd’hui par le gouvernement. Il s’agit d’un plan cohérent et à la hauteur de la crise que nous traversons actuellement.

Des choix pertinents ont été faits en matière de numérique : Syntec Numérique salue l’investissement massif dans les technologies et marchés d’avenir ainsi qu’en direction des startups françaises. Il s’agit là d’une condition clef pour restaurer notre compétitivité et assurer la croissance future. Le gouvernement reconnaît qu’il est urgent d’effectuer une mise à niveau numérique de l’Etat, des territoires et des entreprises, grâce à une enveloppe spécifique destinée à la transformation digitale. Ce plan fait également porter l’effort sur la formation des jeunes aux secteurs porteurs, dont le numérique fait partie, afin de renforcer l’adéquation entre besoins des entreprises et qualifications disponibles sur le marché du travail, ce que Syntec Numérique appelle de ses vœux depuis plusieurs années.

On peut cependant regretter que la transformation numérique des entreprises ne fasse pas l’objet de mesures de plus grande ampleur, les 385 millions d’euros attribués aux TPE, PME et ETI étant nettement insuffisants. Il faudra également aller plus loin sur l’aspect écologique : d’une part sur les mesures visant à réduire l’impact environnemental du numérique, d’autre part sur celles visant à utiliser le numérique au bénéfice de l’environnement.

Dans ce contexte, Syntec Numérique se tient à la disposition du Gouvernement pour travailler à la mise en œuvre du plan de relance ; en particulier, nous attendons des mesures de simplification réglementaires qui devront compléter les investissements annoncés. »