Régulation numérique UE : réaction de Yann Lechelle, CEO de Scaleway

décembre 2020 par Yann Lechelle, CEO de Scaleway

La Commission européenne vient de dévoiler aujourd’hui le 15 décembre deux nouvelles réglementations visant à encadrer le marché du numérique. Le Digital Services Act (DSA) augmenterait la responsabilité des fournisseurs de services numériques, dans des domaines tels que l’accès aux données, la transparence et la suppression des contenus préjudiciables ou illégaux. Parallèlement, le Digital Markets Act (DMA) vise les pratiques anticoncurrentielles, via une réglementation reposant sur une analyse en profondeur et visant à prévenir les problèmes de concurrence issus de comportements et de mécanismes marchés structurels.